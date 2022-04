Amazon propose la meilleure offre pour le Xiaomi Poco X4 Pro 5G en 256 Go

Avec toutes les caractéristiques empruntées au segment premium, on peut dire que le Xiaomi Poco X4 Pro 5G est un smartphone surprenant pour son prix. C'est d'ailleurs encore plus le cas lorsqu'une promotion pointe le bout de son nez, comme aujourd'hui pour la version avec 256 Go de stockage.

Nous sommes qu’au début du quatrième mois de l’année et Xiaomi a d’ores et déjà lancé une ribambelle de téléphones en 2022. Parmi eux, on retrouve la gamme Poco qui a récemment accueilli le X4 Pro 5G, un appareil proposant une fiche technique quasi premium pour un prix vraiment bas par rapport à la concurrence de son segment. Et aujourd’hui, ce smartphone devient encore plus intéressant qu’il ne l’est déjà grâce à une réduction de 50 euros, pour le modèle 256 Go uniquement.

Les points clés du Poco X4 Pro 5G

Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Son capteur photo principal de 108 mégapixels

Son autonomie confortable et sa charge rapide 67 W

Un smartphone moins puissant que son prédécesseur

Ça peut parait bizarre pour un successeur, mais le Xiaomi Poco X4 Pro 5G est effectivement moins performant que l’ancien modèle. En effet, le X3 Pro de l’an passé intègre un puissant Snapdragon 860 alors que le smartphone de cette année se contente d’un Snapdragon 695, soit le même processeur que l’on retrouve sur le Redmi Note 11 Pro 5G. En revanche, ce n’est pas si grave que ça, puisque la puce de Qualcomm offre tout de même des performances suffisantes pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, ainsi que la possibilité de lire des jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques. En fait, elle a surtout pour but d’apporter une compatibilité avec le réseau 5G, chose que le prédécesseur de ce X4 Pro ne proposait tout simplement pas.

Mieux que le X3 Pro sous tous les autres aspects

Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, car le Poco X4 Pro 5G représente une véritable montée en gamme par rapport au modèle de l’année dernière, à commencer par son écran qui n’est plus LCD, mais AMOLED pour afficher des contrastes infinis. De plus, la définition monte jusqu’en Full HD+ à 2 400 x 1 080 pixels, le taux de rafraichissement grimpe jusqu’à 120 Hz et le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5. De même pour la photo, c’est clairement un bon en avant avec un capteur principal qui passe de 48 à 108 mégapixels sur ce modèle. En revanche, l’ultra grand-angle et le macro sont les mêmes qu’avant, respectivement de 8 et 2 mégapixels.

La batterie est sensiblement la même entre les deux smartphones (5 160 mAh pour le X3 Pro et 5 000 mAh pour le X4 Pro) et devrait en toute logique procurer à son utilisateur plus d’une journée d’autonomie. Mais ce qui change réellement, c’est la charge rapide. Si vous trouviez que 33 W c’était déjà très rapide pour redonner de l’énergie à votre smartphone, alors qu’allez-vous penser du système de charge allant jusqu’à 67 W du Poco X4 Pro. La marque promet alors que son téléphone peut passer de 0 à 100 % en un peu plus de 30 minutes. Et cerise sur le gâteau : le bloc d’alimentation est inclus dans la boîte.

