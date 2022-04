L’iPad 9 (2021) en promotion est idéal pour profiter d’une tablette iOS à petit prix

L'iPad 2021 est sans aucun doute la meilleure façon de bénéficier d'une tablette Apple sans se ruiner. Grâce à un code promo, elle devient encore plus abordable en tombant à 324 euros contre 389 euros habituellement.

L’iPad en est à sa neuvième génération. Plus abordable que les autres tablettes d’Apple, l’iPad 2021 garde un design daté, mais fait preuve de puissance en intégrant la puce A13 Bionic. C’est tout simplement la solution la moins onéreuse du côté d’Apple, et bénéficie d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à ce code promo.

Les points forts de l’iPad 2021

Un bel écran Retina de 10,2 pouces

Les excellentes performances de la puce A13 Bionic

Une autonomie confortable

Depuis sa sortie, l’iPad 9 de 2021 est affiché au prix de 389 euros, mais en utilisant le code RAKUTEN15 son prix tombe à 324 euros sur le site Rakuten. Ce code promo est valable uniquement aujourd’hui.

Sachez qu’il s’agit d’un modèle des États-Unis, livré de Hong Kong en 5-10 jours et qu’il est garanti 2 ans par le vendeur.

La plus abordable des tablettes Apple

L’iPad de 2021 est une évolution mineure du modèle précédent. Esthétiquement, il est presque impossible de les différencier tant ils sont similaires. On a droit au design emblématique d’Apple avec de larges bordures autour de l’écran et un bouton Home équipé de Touch ID en façade. De même pour le format, avec cet écran Retina qui mesure aussi 10,2 pouces dans un gabarit qui ne dépasse pas les 500 grammes sur la balance.

Une nouveauté toutefois plaisante, c’est la présence de la fonction True Tone. Cette technologie permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs. Cela est surtout très agréable pour les yeux si vous passez d’un environnement très lumineux à plus sombre. Il est bien sûr possible de coupler sa tablette avec n’importe quel appareil de l’écosystème Apple et notamment l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Un modèle qui mise surtout sur les performances

Vous l’aurez compris, le point fort de cet iPad n’est pas son design, mais plutôt ce qui se cache dans ses entrailles. Chaque année, il a le droit à une mise à jour côté performance. On retrouve ainsi la puce A13 Bionic, celle qui équipait les iPhone de onzième génération. L’avantage c’est que cette puce n’est certes pas la dernière en date, mais offre toujours de très bonnes prestations. Les tablettes d’Apple sont d’ailleurs réputées pour leur fluidité et leur réactivité grâce à l’interface iPadOS. La tablette est à l’aise aussi bien sur les applications de création, de lecture vidéo que des jeux 3D.

Quant à l’autonomie, l’iPad 2021 se montre plutôt endurant pour des usages classiques. Avec une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mails) elle peut tenir plusieurs jours avant de tomber complètement à plat. En revanche, la tablette est plutôt lente pour se recharger. Il nous a fallu 30 minutes pour récupérer 20 %, 2h pour arriver à 80 % et 2h45 pour atteindre les 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad (9e gen).

L’iPad face à la concurrence

