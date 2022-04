Xiaomi fait chuter le prix de son excellent Redmi Note 10 Pro sous les 200 €

Avec l'arrivée du Redmi Note 11 Pro, Xiaomi propose son prédécesseur à un meilleur prix. Désormais, le modèle 6+64 Go est disponible à seulement 199,90 euros au lieu de 299,90 euros à son lancement.

Avec ses caractéristiques techniques, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro connaît un grand succès depuis sa sortie. Si son successeur vient de se lancer en France, ce modèle reste un très bon smartphone milieu de gamme pour lequel on peut craquer en 2022, surtout qu’il profite en ce moment d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à une remise de 100 euros sur son prix d’origine.

Un smartphone très recommandable pour…

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 020 mAh

Son capteur principal de 108 mégapixels

Sa puce Snapdragon 732G performante

Au lieu d’un prix barré à 299,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro (6+64 Go) est désormais à 199,90 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros sur le site du constructeur.

L’édition spéciale du Redmi Note 10 Pro est également en promotion (8 + 128 Go) et passe à 233,91 euros seulement sur le site de Xiaomi. Il suffit d’appliquer le coupon de réduction de 10 % une fois ajouté au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un milieu de gamme qui fait toujours sensation

Avec l’arrivée de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro reste encore un excellent smartphone. Il embarque de nombreuses caractéristiques d’un smartphone premium, mais sous la barre des 200 euros aujourd’hui. Le smartphone propose certes une face avant très classique, mais les finitions sont soignées et il dégage une certaine élégance. Si son format de 6,67 pouces se montre assez imposant, on apprécie grandement sa dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Encore mieux, Xiaomi propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Côté photo, le Note 10 Pro promet une belle polyvalence avec quatre capteurs photo. Il propose un capteur photo de 108 mégapixels qui offre de beaux clichés bien détaillés, même de nuit grâce à un mode dédié très efficace. On retrouve un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels.

Avec une fiche technique efficace

Pour fonctionner efficacement, le Redmi Note 10 Pro est animé par la puce Snapdragon 732G de Qualcomm avec 6 Go de RAM sur ce modèle. Malgré quelques conditions graphiques limitées, vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. On regrette tout de même l’absence de la comptabilité avec le réseau 5G.

Pour finir, l’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 020 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Et même si le nouveau modèle propose une charge rapide de 67W, le Note 10 Pro arrivera très bien à récupérer la moitié de sa batterie en un peu plus d’une demi-heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

