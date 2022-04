L’écran connecté 8 pouces de Lenovo est en cours de déstockage chez Boulanger

Le Lenovo Smart Display est un écran connecté complet. Avec Google Assistant et la fonctionnalité Chromecast, il devient votre allié du quotidien. Sorti au prix de 179 euros, aujourd’hui il est bradé à seulement 59,99 euros chez Boulanger.

Les assistants personnels sont de plus en plus répandus, et aujourd’hui les constructeurs proposent des produits très complets pour profiter pleinement de leur aide : les Smart Display. Ces appareils trouvent leur place dans un grand nombre de pièces à la maison. Leurs fonctionnalités en font un assistant très pratique au quotidien. Le Lenovo Smart Display compte parmi ces derniers, et a l’avantage aujourd’hui d’être plus accessible que certains concurrents grâce à cette offre.

Les points forts du Smart Display de Lenovo

Un format compact avec un écran tactile de 8 pouces

Compatible Chromecast pour diffuser du contenu sur son écran

L’Assistant Google intégré

Sorti en 2019 au prix de 179 euros, le Lenovo Smart Display est régulièrement en promotion. Aujourd’hui, c’est Boulanger qui propose la meilleure offre, en le proposant à seulement 59,99 euros.

Un petit écran de qualité et compact

Le Lenovo Smart Display présente aujourd’hui de bons arguments par rapport à la concurrence. Au vu de son tarif, il devient plus abordable que la solution proposée par Amazon. Et même si ce produit est sorti il y a maintenant trois ans, il reste toujours aussi agréable à utiliser.

La dalle IPS ne dispose que d’une définition HD, mais offre une très bonne qualité et une bonne luminosité. Cela reste amplement suffisant pour afficher la météo, l’heure, votre agenda, ou bien consulter une recette. Avec sa diagonale de 8 pouces, le Smart Display de Lenovo dispose d’un format compact pour être installé aussi bien dans votre cuisine, votre salon ou bien votre chambre sans prendre trop de place.

Google à votre service

C’est d’ailleurs le point fort de l’écran connecté de Lenovo. Peu importe l’endroit, il trouvera sa place facilement. Avec Google Assistant à vos côtés, vous allez pouvoir jouer les cuistots et accéder facilement à des recettes sur Marmiton ou 750g par exemple. Dans le salon, le Smart Display pourra afficher la météo, des photos de famille ou simplement servir d’enceinte grâce à son haut-parleur qui sera suffisant pour diffuser votre playlist (via Spotify, YouTube Music, Deezer et Amazon Music).

Lenovo va plus loin encore en proposant la fonctionnalité Chromecast. Vous allez pouvoir regarder facilement une série Netflix, suivre un stream sur Twitch. Enfin, on retrouve une caméra de 5 mégapixels qui sera très pratique pour des appels vidéo. Malheureusement, il n’est compatible qu’avec Google Duo, donc exit Facebook Messenger, Skype ou Zoom.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la version 10 pouces du Lenovo Smart Display.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le Smart Display de Lenovo avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées avec écran en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.