Razer Anzu : 140 € de réduction pour ces lunettes connectées polyvalentes

Les Razer Anzu sont des lunettes connectées qui protègent à la fois vos yeux et offrent une bonne immersion sonore grâce à des haut-parleurs intégrés. Proposées au lancement à 209,99 euros, elles tombent aujourd’hui à seulement 69,99 euros sur Amazon.

Spécialisé dans le matériel informatique, Razer a lancé l’année dernière sa première paire de lunettes connectées. Avec le modèle Anzu, la marque propose deux fonctions : protéger vos yeux de la lumière bleue et des rayons du soleil, mais aussi de diffuser du son pour profiter de votre playlist préférée en toute discrétion. Si vous êtes curieux de cette technologie, c’est aujourd’hui l’occasion idéale pour craquer pour ce produit grâce à cette remise de plus de 65 %.

Les Razer Anzu en quelques mots

Des lunettes connectées sobres et élégantes

Capable de filtrer 35 % de la lumière bleue

De diffuser du son (Bluetooth 5.1)

Petit plus : certification IPX4

Proposées à 209,99 euros sur le site Razer, les lunettes connectées Anzu sont disponibles en promotion à seulement 69,99 euros sur Amazon. Cela revient à faire 140 euros d’économie sur la facture.

Des lunettes qui protègent vos yeux

Avec les Anzu, Razer ne propose pas de la réalité virtuelle ou augmentée, mais simplement un accessoire pouvant être utilisé comme un casque sans fil. Le but de ses lunettes connectées est de protéger vos yeux de la lumière nocive des écrans. Pour ce faire, Razer intègre une technologie assez classique, à savoir des verres polarisants. D’après le constructeur, ils vont pouvoir filtrer 35 % de la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle et ainsi mieux profiter des appareils.

Une fois à l’extérieur, ils vont filtrer 99 % des rayons UVA et UVB. Il sera également possible d’équiper ces lunettes de verres correcteurs, avec une remise de 15 % proposée par le constructeur en partenariat avec Lensabl.

Et qui diffusent du son

En dehors de ses fonctions optiques, l’aspect connecté des Razer Anzu, c’est bien leur connexion Bluetooth 5.1. Dans les branches des lunettes, le constructeur a en effet intégré de petits haut-parleurs qui vont projeter du son directement sur les oreilles de l’utilisateur — de quoi profiter de sa playlist musicale sans déranger son entourage. À cela s’ajoute un microphone pour pouvoir passer des appels vocaux.

Côté autonomie, Razer annonce qu’une seule charge permet jusqu’à cinq heures d’autonomie. Lorsque les lunettes sont repliées, les lunettes se coupent automatiquement afin de préserver la batterie. Sur chacune des branches se trouve une surface tactile qui permet ainsi de changer de musique, de lire ou de mettre en pause ou activer l’assistant vocal du smartphone. Tout cela se configure depuis une application dédiée sur iOS et Android. Notons que les lunettes sont certifiées IPX4 et sont donc étanches contre la pluie, la transpiration et les éclaboussures.

