Razer Anzu : des lunettes connectées pour soigner ses yeux et écouter sa musique

Razer a dévoilé les Anzu, ses premières lunettes connectées. Celles-ci sont dotés de verre polarisant pour protéger les yeux et de haut-parleurs pour écouter sa musique en Bluetototh.

Lorsqu’on pense aux accessoires connectés, ce sont d’abord les montres et les bracelets qui viennent en tête. Néanmoins, le marché des lunettes connectées est lui aussi en pleine expansion. Comme Bose, Amazon, Oppo ou TCL, Razer a dévoilé ce jeudi sa première paire de lunettes connectées.

Baptisées Razer Anzu, ces lunettes misent en fait sur deux technologies : l’audio et le filtre de lumière bleue. Il n’est pas question ici de proposer de la réalité virtuelle ou augmentée, mais simplement un accessoire pouvant être utilisé comme un casque sans fil.

Pour filtrer la lumière bleue des écrans, Razer a intégré une technologie assez classique, à savoir des verres polarisants. Ceux-ci sont annoncés par Razer comme pouvant filtrer 35 % de la lumière bleue afin de réduire la fatigue visuelle, mais permettent également, selon le constructeur, de filtrer 99 % des rayons UVA et UVB. Par ailleurs, il sera également possible d’équiper ces lunettes de verres correcteurs, avec une remise de 15 % proposée par le constructeur en partenariat avec Lensabl.

Des lunettes équipées de haut-parleurs

Mais outre ces fonctions optiques somme toute classiques, ce qui donne l’aspect connecté des Razer Anzu, c’est bien leur connexion Bluetooth 5.1. Dans les branches des lunettes, le constructeur a en effet intégré de petits haut-parleurs afin de profiter directement du son de son smartphone ou de son ordinateur. Les lunettes intègrent ainsi des transducteurs de 16 mm de diamètre avec une latence estimée à 60 ms par Razer. Une valeur qui reste, évidemment, plus élevée qu’un casque ou des écouteurs filaires, mais qui se situe dans le haut du panier des écouteurs Bluetooth. Razer annonce par ailleurs qu’une seule charge permet jusqu’à cinq heures d’autonomie. Notons également qu’un microphone est également intégré aux Razer Anzu afin que les lunettes puissent capter la voix de l’utilisateur, notamment pour des appels vocaux.

Les lunettes sont également étanches contre la pluie, la transpiration et les éclaboussures — avec une certification IPX4 — et peuvent être gérées depuis une application dédiée sur iOS et Android.

Les lunettes Razer Anzu sont d’ores et déjà disponibles. Elles sont commercialisées depuis ce jeudi au prix de 209,99 euros.