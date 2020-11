Amazon dévoile une version améliorée de ses lunettes connectées Echo Frames

Un an après la sortie des Echo Frames, uniquement sur invitation, Amazon a dévoilé une version plus aboutie, disponible sans inscription.

En septembre 2019, Amazon lançait un produit pour le moins original. Le site de e-commerce, qui s’était jusque-là contenté des liseuses, tablettes ou enceintes connectées présentait en effet sa première paire de lunettes connectées, les Amazon Echo Frames. Plus d’un an plus tard, c’est une nouvelle version qui a été lancée par le constructeur.

Ce jeudi, Amazon a en effet annoncé de toutes nouvelles lunettes Echo Frames. Si le principe reste le même, le constructeur annonce une meilleure qualité audio, une meilleure autonomie, des couleurs supplémentaires et de nouvelles fonctions pour communiquer avec l’assistant vocal Alexa.

« Les nouvelles Echo Frames profitent d’une technologie d’oreille ouverte améliorée, offrant un son plus riche et plus complet que la version précédente pour que la musique et la voix d’Alexa soient plus claires », indique ainsi le constructeur. L’autonomie est quant à elle annoncée comme 40 % plus importante que la première version à volume égale.

Des lunettes qui peuvent remplacer un casque ou des écouteurs

Pour rappel, les lunettes Echo Frames d’Amazon sont des lunettes à l’aspect classique qui se connectent en Bluetooth au smartphone. Si les verres sont traditionnels — sans fonction de réalité virtuelle ou augmentée — c’est au niveau du son que les Echo Frames vont se distinguer.

Elles disposent en effet de microphones pour lancer des commandes vocales et de haut-parleurs sur les branches pour écouter de la musique, répondre à des appels téléphoniques ou profiter d’Alexa. De quoi permettre également d’entendre ses notifications sans avoir besoin de sortir son smartphone de sa poche ou de son sac.

Autre nouveauté des Echo Frames : leur disponibilité. Alors que la première version avait été lancée aux États-Unis au prix de 180 dollars uniquement sur invitation, le second modèle ne nécessite plus d’invitation. Elles sont néanmoins proposées à un prix un peu plus élevé, à 250 dollars (210 euros HT) outre-Atlantique, pour une disponibilité le 10 décembre prochain. Pour l’heure, Amazon n’a pas communiqué sur une disponibilité en dehors du territoire américain et il y a donc fort à parier que les Echo Frames de nouvelle génération resteront réservées aux États-Unis.