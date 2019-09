Après les Echo 2019, l’Echo Studio, les routeurs eero, les Echo Buds, voici les lunettes intelligentes d’Amazon. Après les Google Glass, c’est Amazon qui lance ses lunettes sans écran mais avec Alexa intégré.

Amazon vient d’annoncer ses premières lunettes intelligentes d’Amazon : les Echo Frames (pour montures). Amazon positionne ses lunettes comme le produit ultime pour emporter Alexa partout, mais tente également de trouver un équilibre entre confidentialité et confort : un bouton permet de désactiver les microphones et les Echo Frames sont dépourvues de tout type de caméra.

Elles ressemblent à des lunettes classiques

Comme vous pouvez le voir, ces lunettes ont été conçues pour ressembler à des lunettes classiques. Elles ne pèsent que 31 grammes sont construites en « fibre de carbone et titane» avec des branches en acétate qui peuvent être ajustées par les opticiens.

Les lunettes Echo Frames se connectent à votre smartphone Android pour lire les notifications, passer des appels téléphoniques et lire de l’audio, notamment de la musique et des podcasts. Vous pouvez également demander à Alexa des récapitulations de votre calendrier, des news, de la météo et les choses habituelles que vous demandez à votre assistant connecté.

Pour l’autonomie de la batterie, Amazon estime à 3 heures la lecture audio – ce qui n’est pas extraordinaire – et à 14 heures de veille. Les Echo Frames tiennent donc à peine une journée.

Pour le moment réservées au marché américain, elles sont vendues en édition limitée pour 179,99 dollars sur Amazon (exclusivement sur invitation).