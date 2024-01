Amazon voudrait vous faire payer Alexa, mais il y a un hic

Amazon travaillerait à une formule d'abonnement payante pour utiliser son assistant vocal Alexa. Il s'agirait d'une version boostée à l'intelligence artificielle. Cependant, Amazon rencontrerait quelques désagréments techniques.

Amazon, comme toutes les grandes entreprises du numĂ©rique, se doit de travailler autour de l’intelligence artificielle. Après une rĂ©organisation en interne, elle a dĂ©voilĂ© une nouvelle version d’Alexa, son assistant vocal. L’idĂ©e : pouvoir lui parler comme si l’on discutait avec ChatGPT. Elle devrait arriver dans le courant de l’annĂ©e, mais via un abonnement payant. Sauf qu’Amazon rencontrerait quelques contretemps.

Alexa Plus : l’abonnement d’Amazon pour son IA prendrait du retard

C’est le mĂ©dia Business Insider qui rĂ©vèle plusieurs choses Ă propos de ce qui est provisoirement nommĂ© « Alexa Plus », après avoir pu consulter des documents internes. L’objectif avec cet abonnement serait de fournir une version d’Alexa avec de l’intelligence artificielle, grâce Ă une technologique nommĂ©e « Remarkable Alexa ». Plusieurs personnes de chez Amazon auraient indiquĂ© Ă Â Business Insider que le lancement serait prĂ©vu pour le 30 juin et que la technologie Ă©tait testĂ©e auprès de 15 000 clients externes.

La nĂ©cessitĂ© d’avoir un abonnement payant tient aussi du fait que faire fonctionner une version plus Ă©laborĂ©e d’Alexa demande davantage de puissance de calcul et finalement, coĂ»te plus cher. La technologie est diffĂ©rente que l’Alexa originelle, utilisant une structure plus centralisĂ©e sur la comprĂ©hension du langage et la gĂ©nĂ©ration des rĂ©ponses, que sur le contexte.

Le souci, c’est que la qualitĂ© des rĂ©ponses ne serait pas Ă la hauteur des attentes des ingĂ©nieurs. Alexa donnerait de fausses informations. C’est pourquoi Amazon serait en train de retravailler en profondeur sa technologie. Business Insider prĂ©cise que Remarkable Alexa devrait « amĂ©liorer sa capacitĂ© Ă rĂ©pondre aux demandes ambiguĂ«s des clients qui nĂ©cessitent l’engagement de plusieurs services, comme allumer la lumière et la musique en mĂŞme temps. » Au-delĂ des problèmes techniques, il y aurait Ă©galement des problèmes relationnels au sein d’Amazon. Les Ă©quipes Ă l’origine de la première Alexa voudraient protĂ©ger leur travail, tandis que certaines personnes remettraient en question l’idĂ©e de faire payer pour utiliser Alexa.

Pourquoi Amazon n’a pas le choix que de rentabiliser Alexa

Ce que rappelle aussi Business Insider, c’est que c’est peut-ĂŞtre la dernière chance pour Alexa. Depuis son lancement, l’assistant vocal d’Amazon n’est pas rentable et son modèle Ă©conomique est encore mal dĂ©fini. En novembre 2022, on apprenait que le licenciement de 10 000 salariĂ©s chez Amazon concernait aussi des Ă©quipes en charge du dĂ©veloppement d’Alexa.

Il existe bien les enceintes Echo, mais elles sont vendues Ă perte et ce ne sont pas avec les commandes sur Amazon Ă la voix ou les skills d’Alexa (permettant de nouer des partenariats avec d’autres entreprises) qui ont rentabilisĂ© l’assistant vocal.

C’est lĂ qu’intervient Alexa Plus. L’enjeu est de taille : rentabiliser Alexa de manière gĂ©nĂ©rale, grâce Ă un abonnement payant. Mais il y en a un second : faire mieux que la concurrence, Ă savoir Google Assistant ou encore Siri. De son cĂ´tĂ©, Google travaille sur Assistant with Bard, propulsĂ© par Gemini, son LLM maison. Quant Ă Apple, plusieurs rumeurs indiquent que l’entreprise travaillerait Ă une refonte de Siri. En termes d’utilisateurs, Insider Intelligence indique qu’Alexa est le troisième assistant vocal le plus utilisĂ© aux États-Unis, Ă au moins 9 millions d’utilisateurs derrière Siri et Google Assistant.

