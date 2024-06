Voici ce que pourrait être le futur d’Amazon Alexa

Metis, vous connaissez ? C'est le nom de code du projet top secret d'Amazon pour concurrencer ChatGPT.

Alors que Google et Apple affûtent leurs armes IA, avec Google Gemini et Apple Intelligence, Amazon devrait bientôt sortir de l’ombre avec Metis. Un projet ambitieux qui pourrait bien bousculer le monde des chatbots.

D’après les indiscrétions rapportées par Business Insider, Metis n’est pas un énième assistant vocal destiné à booster Alexa. Non, l’ambition d’Amazon est bien plus grande : concurrencer directement ChatGPT sur le terrain du web. On parle ici d’un service accessible via navigateur, à l’instar de Gemini de Google ou de Copilot de Microsoft.

Mais ce qui rend Metis vraiment intéressant, c’est son moteur. Alimenté par le modèle d’IA maison baptisé Olympus, Metis serait une version survitaminée du modèle Titan d’Amazon, déjà accessible au public. En clair, on parle d’une IA potentiellement plus puissante que ce qu’Amazon a proposé jusqu’à présent.

Une IA qui voit plus loin que le bout de son entraînement

L’un des points forts de Metis, selon les informations qui ont fuité, serait sa capacité à puiser des informations au-delà de sa base de données initiale. Contrairement à de nombreux chatbots qui sont limités aux données sur lesquelles ils ont été entraînés, Metis pourrait accéder à des informations en temps réel.

Imaginez pouvoir demander le cours actuel d’une action ou les dernières nouvelles d’un événement en cours, et obtenir une réponse à jour. C’est la promesse de Metis. Mais cela soulève aussi des questions : comment Metis accède-t-il à ces informations ? Quelles sont les sources utilisées ? Sur le papier, Metis semble offrir les fonctionnalités classiques qu’on attend d’un chatbot moderne. Génération de texte, analyse d’images, suggestions de requêtes… rien de révolutionnaire à première vue. Mais le diable est dans les détails. La génération d’images est également au programme, bien qu’on ignore encore l’étendue et la qualité de cette fonctionnalité. Amazon rattrapera-t-il son retard sur des géants comme DALL-E ou Midjourney ?

L’arrivée de Metis soulève également des questions sur l’avenir d’Alexa. Si Amazon développe une IA aussi puissante, pourquoi ne pas l’intégrer directement à son assistant vocal ? Les rumeurs d’une « Alexa améliorée par l’IA » sous forme d’abonnement prennent ici tout leur sens. Amazon pourrait bien utiliser Metis comme banc d’essai avant de booster Alexa avec ces nouvelles capacités.

