Un nouveau Apple arrive : de l’iPhone 16 aux robots domestiques, en passant par lunettes de réalité augmentée

Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous avez probablement déjà remarqué que vous passez beaucoup de temps à naviguer entre vos applications. Mais cela pourrait bientôt changer. La WWDC 2024 sera sans doute mémorable à plus d'un titre cette année.

Comme vous le savez sans doute, la WWDC a lieu ce soir. Vous pourrez la suivre depuis Frandroid, évidemment, et même depuis notre Twitch en direct. On s’attend à une édition historique cette année, et Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, évoque ce qui sera sans doute annoncé. Et même au-delà de la conférence WWDC. Sans surprise, on parle d’intelligence artificielle.

WWDC 2024 : tout ce qu’on attend de la conférence Apple

Même si ce terme est utilisé à toutes les sauces, l’intelligence artificielle est en train de changer le monde de la tech, et Apple ne compte pas être laissé pour compte. La marque à la pomme se prépare à une transformation majeure, en intégrant l’IA au cœur de ses produits et services. Cette évolution serait motivée par le besoin de rendre les appareils plus autonomes et intuitifs, et réduire la dépendance des utilisateurs aux applications. Mais, on se doute, que c’était aussi pour ne pas faire se faire doubler par les concurrents.

À l’avenir, les produits Apple vont mieux utiliser le contrôle vocal et fournir des informations pertinentes au moment opportun, éliminant ainsi la nécessité de consulter constamment un écran rempli d’applications. Mark Gurman imagine déjà un futur où Apple ne serait plus dépendant des applications. Pour ce faire, Apple devra devenir une entreprise de cloud matériel-IA, et dépasser ainsi l’approche traditionnelle matériel-logiciel-services.

Robots domestiques, lunettes de réalité augmentée et AirPods nouvelle génération

La prochaine gamme d’iPhone 16 représenterait un premier pas vers cette direction. Mais ce n’est que le début. Mark Gurman prévoit l’arrivée de robots domestiques, de lunettes de réalité augmentée, et d’AirPods nouvelle génération. Ces appareils seront équipés de capteurs avancés pour surveiller la température corporelle et le glucose, et bénéficieront de nouveaux services, comme un coach de santé alimenté par l’IA.

Apple envisagerait également une refonte de Siri, l’assistant vocal, pour en faire le cœur de futurs appareils comme un robot. Ce dernier, essentiellement un grand écran d’iPad, pourrait se déplacer pour imiter les mouvements de la tête humaine, et ainsi rendre les interactions plus naturelles et intuitives. Contrôlé principalement par la voix, cet appareil bénéficierait d’une version de Siri plus précise et rapide.

Le Vision Pro, déjà doté de capacités d’IA pour comprendre son environnement extérieur, pourrait ouvrir la voie aux futures innovations d’Apple. Des AirPods équipés d’une caméra pourraient également voir le jour, l’idée est d’offrir des informations pertinentes directement aux utilisateurs, que ce soit à leurs yeux ou à leurs oreilles. Cela vous fera sans doute penser au Humane AI Pin ou au Rabbit r1. Les nouvelles fonctionnalités de santé, comme le coach virtuel et la détection non invasive de la glycémie, dépendraient aussi de l’intelligence artificielle.

Bref, Apple se prépare à une transformation radicale sous l’impulsion de l’intelligence artificielle. Mais Apple devra faire face à une concurrence énorme sur le marché de l’IA, avec des acteurs qui ont déjà un peu d’avance, comme Google, Amazon, Microsoft ou OpenAI évidemment.