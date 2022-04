Très endurante, la montre connectée Amazfit GTR 2 devient plus abordable que jamais

Si la plupart des montres connectées du marché doivent être rechargées tous les soirs, ce n'est définitivement pas le cas de l'Amazfit GTR 2. De plus, elle coûte bien moins cher que la concurrence, la preuve grâce à cette offre sur Amazon qui fait passer le prix de 169 euros à seulement 109 euros.

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée complète pour le sport et la santé sans payer un prix exorbitant, l’Amazfit GTR 2 pourrait bien être celle qu’il vous faut. D’autant plus qu’aujourd’hui, le prix de cet excellent wearable est en baisse d’environ 60 euros grâce à cette offre.

L’Amazfit GTR 2, c’est quoi ?

Une montre connectée au design premium

Jusqu’à 14 jours d’autonomie, selon l’utilisation

Tout pour la santé (capteur SpO2) et le sport (90 modes)

Au lieu d’un prix barré de 169 euros, l’Amazfit GTR 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 109 euros sur Amazon. Pour obtenir ce prix il suffit de cumuler en compte la réduction de 25 euros avec le coupon de 35 euros à activer d’un simple clic sur la page produit.

Un design premium avec de l’aluminium

L’Amazfit GTR 2 est une montre connectée avec un écran circulaire AMOLED de 1,39 pouce, affichant une définition de 454 x 454 pixels, soit une densité de pixels de 326 ppp, ce qui est amplement suffisant pour ne pas distinguer un pixel à l’œil nu. Les bordures sont fines pour mettre en valeur le beau cadre en aluminium qui entoure la dalle. Cette qualité de matériaux est très appréciable, surtout sur ce segment de prix.

Vous trouverez par ailleurs deux boutons physiques sur le côté droit pour exécuter quelques commandes qui n’exigent pas forcément l’utilisation du tactile. Notez également que la personnalisation est à l’honneur avec des cadrans de montre pour l’adapter à votre style, ainsi que des écrans stylisés au choix pour afficher l’heure et la date du jour de manière constante.

2 semaines d’autonomie et beaucoup de fonctionnalités

Alors que certaines montres connectées vendues le double de prix, voire le triple, ont du mal à rester plus d’un jour accroché à votre poignet, l’Amazfit GTR 2 ne vous quittera pas pendant maximum deux semaines grâce à sa batterie de 471 mAh et une interface logicielle peu gourmande en ressources. L’autonomie réelle dépendra bien entendu de votre utilisation quotidienne, si le GPS est activé ou non, mais, du coup, on imagine mal quelqu’un devoir la recharger tous les soirs. Et en parlant de recharge, elle est rapide puisque la montre passe de 0 à 100 % en 2 heures seulement.

La santé et le sport sont bien entendu au cœur de l’expérience pour cette montre connectée. On retrouve un tas de capteurs pour suivre la qualité du sommeil ou encore analyser le niveau de stress, mais aussi un capteur optique BioTrackerTM 2 PPG pour mesurer précisément le rythme cardiaque, ainsi que d’une mesure de la SpO2 pour l’oxygénation du sang. Vous retrouverez certaines données directement affichées sur l’écran de la montre, mais il faudra ensuite passer par l’application dédiée (disponible sur iOS et Android) pour des analyses plus poussées. De plus, la GTR 2 est capable de vous suivre dans n’importe quelle activité avec ses 90 modes sportifs enregistrés — même la natation grâce à sa protection contre l’immersion dans l’eau jusqu’à 5 ATM.

