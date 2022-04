Le combo Samsung Galaxy Z Flip 3 + Galaxy Watch 4 Classic est un très bon deal

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 Classic, tous deux sortis en août dernier, font partie des dernières innovations de Samsung. Ils sont maintenant proposés ensemble à un prix plus que convenable. Cela est rendu possible grâce à une offre temporaire permettant de recevoir la montre gratuitement à l'achat du smartphone, sans oublier les ODR.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 Classic constituent chacun les derniers nés de leur gamme chez la marque sud-coréenne. Tout le monde n’a pas l’occasion de pouvoir profiter des synergies que permettent ces deux appareils, mais cette offre est là pour y remédier. Pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4 Classic est en ce moment offerte et le prix du pack profite lui aussi d’une réduction.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Z Flip 3 et de la Galaxy Watch 4 Classic

Un smartphone pliable avec écran AMOLED 120 Hz

La puissance du processeur Snapdragon 888

Le logiciel Wear OS sur la Galaxy Watch 4 Classic

À la place des 1 428 euros demandés au lancement pour les acquérir, le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 Classic se retrouvent à ne plus coûter ensemble que 899 euros sur le site de Samsung. C’est le prix affiché dans le panier, mais vous pouvez bénéficier de deux ODR pour abaisser encore plus le prix : l’une de 100 euros pour le smartphone et l’autre de 70 euros pour la montre. Le total revient alors à 729 euros après remboursement.

Une offre de reprise peut encore être ajoutée par-dessus pour soustraire à nouveau 100 euros de la somme. Et jusqu’au 30 avril, il est également possible d’obtenir une réduction immédiate de 50 % sur l’achat simultané des Galaxy Buds 2 et de bénéficier dans le même temps d’une assurance Samsung Care+ d’une durée de 1 an en l’ajoutant au panier lors de l’achat du Z Flip 3.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 Classic. Les tableaux se mettent à jour automatiquement.

Le meilleur pliant de sa catégorie

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 règne en maître sur sa catégorie avec sa pliure horizontale qui permet au smartphone de passer d’un format classique à un format beaucoup plus compact, comme pouvaient le faire les smartphones à clapet autrefois. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui offre des couleurs vives, des noirs profonds et des interactions fluides. Son écran externe de 1,9 pouce gagne quant à lui en surface par rapport au précédent modèle qui mesurait 1,1 pouce et permet de continuer à interagir avec le smartphone lorsque le clapet est rabattu. Il constitue un choix idéal pour les personnes qui aimeraient disposer d’un smartphone compact dans la poche sans pour autant abandonner l’idée d’avoir avec elles un grand écran.

Le processeur embarqué dans ce smartphone est le Snapdragon 888 qui était la puce haut de gamme de l’an dernier et qui se place juste en dessous de la nouvelle puce la plus puissante, le Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit donc d’un SoC robuste capable d’accomplir n’importe quelle tâche aisément, que ce soit dans la navigation quotidienne ou lorsque vous utiliserez des applications gourmandes en ressources. Cette puce est accompagnée de 8 Go de RAM embarqués.

Le petit souci de ce téléphone est son autonomie. Avec une batterie de seulement 3300 mAh, le Z Flip 3 ne se distingue pas côté endurance et à tendance à ne pas tenir la journée entière sur une seule charge. La recharge ne rattrape pas vraiment le coup, puisque le smartphone n’est compatible qu’avec une charge 15 W. Et pour en profiter, il faut faire l’acquisition d’un bloc d’alimentation, car celui-ci n’est plus fourni avec le smartphone.

Pour ce qui est de la photo, le Z Flip 3 dispose d’un double capteur avec un objectif principal de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le smartphone restitue des clichés très solides, mais qui manquent encore un peu de piqué. Il garde également le traitement des couleurs habituel des Samsung avec des couleurs toujours très saturées qui flattent la rétine.

Une montre haut de gamme pour goûter à l’expérience complète

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic qui accompagne ce Z Flip 3 dispose elle aussi de fonctionnalités intéressantes. Elle aborde un écran AMOLED de 1,4 pouce et est offerte dans sa version 42 mm. Avec son écran Always On et son interface tournant sous Wear OS, elle propose tout un panel d’applications utilisables en lien avec votre smartphone. La puce Exynos W920 propulse les capacités de la montre et lui confère une autonomie de 2 jours.

Elle dispose également d’une pluralité de capteurs santé et permettant de contrôler l’activité sportive : GPS, podomètre, capteur de pression et d’oxygénation sanguine et même un électrocardiogramme (ECG) pour mesurer l’activité cardiaque. Toutes vos données seront consultables via l’application santé de Samsung et vous permettront de mieux connaître votre corps pour obtenir de meilleurs résultats pendant l’effort.

Pour avoir un meilleur aperçu des produits, n’hésitez pas à consulter les tests du Samsung Galaxy Z Flip 3 et de la Galaxy Watch 4 Classic.

