Le Samsung Galaxy S21 FE est enfin au juste prix pour les French Days

Le Samsung Galaxy S21 FE a eu du mal à séduire les utilisateurs à sa sortie. Si ce n’était qu’un problème de positionnement tarifaire, vous serez ravis d’apprendre qu’il profite aujourd’hui de remises allant jusqu’à 300 euros sur Cdiscount.

La gamme FE a su séduire les fans de Samsung en proposant des caractéristiques haut de gamme sans trop faire de concessions, pour un prix plus accessible. Pourtant le dernier en date ne reprend pas tout à fait la même philosophie, qui se situe sur un segment tarifaire supérieur à son prédécesseur. Fort heureusement, il existe des évènements tels que les French Days pour profiter de belles promotions. Et ça tombe bien puisque le Galaxy S21 FE voit son prix chuter et devient une affaire en or.

L’essentiel à retenir du Galaxy S21 FE

Un design maîtrisé, avec un bel écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 compatible 5G

Un module photo polyvalent

Petit plus : l’interface One UI agréable à utiliser

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 Go) tombe à 479 euros, mais en utilisant le code promo 50DES499 et en acceptant l’offre pop-up, le smartphone tombe à 489 euros sur Cdiscount. D’ailleurs si vous êtes membre Cdiscount à volonté, le smartphone vous revient à seulement 479 euros avec le code promo 60DES499CDAV.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung S21 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique différente, sans conséquence

En concevant son Galaxy S21 FE, Samsung s’est inspiré des S21 avec toutefois quelques changements, notamment au niveau du processeur. Pour faire tourner son smartphone, la marque sud-coréenne ne propose pas son Exynos 2100, mais fait le choix d’intégrer un Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Un choix plutôt étonnant de la part de la firme, qui a tendance à proposer uniquement son processeur au marché européen.

Une configuration qui la mérite d’être plus judicieuse, car elle permet d’offrir de meilleures performances au quotidien. Le smartphone répond à tous les usages classiques (navigation internet, jeux gourmands, contenus vidéo). Ce passage vers Qualcomm, permet également une meilleure gestion de l’autonomie. La batterie est de 4 500 mAh et permet de tenir une journée avec le smartphone. La charge rapide est d’ailleurs plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W mais reste en deçà de ce que propose la concurrence. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

Quasi similaire à la gamme plus premium

Fidèle à la gamme Fan Édition de Samsung, le S21 FE emprunte en partie le design de ses grands frères avec quelques concessions. Le smartphone abandonne l’aluminium pour laisser place à du plastique. Un poil moins premium, le design est tout de même maîtrisé avec de belles finitions. On a droit à une belle dalle AMOLED de 6,4 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’expérience une fois en main est très agréable.

Quant à la partie photo, on retrouve un module composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats ne sont pas décevants sur le capteur principal. Samsung apporte sur ce modèle des nouveautés logiciels dans l’application appareil photo avec un nouveau mode portrait, ou encore d’un mode réalisateur pour la vidéo.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

