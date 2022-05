Ce vidéoprojecteur compact (jusqu’à 120 pouces en FHD) est 100 € moins cher pour les French Days

Le modèle Elfin de chez XGIMI est un picoprojecteur capable d’offrir une image de 60 à 120 pouces en qualité Full HD. Et aujourd’hui, Cdiscount baisse son prix à 599 euros grâce à un code promo spécial French Days.

La marque XGIMI est très peu connue en Europe, mais est un spécialiste du vidéoprojecteur pour particulier avec des modèles variés pour tous les prix. Le Elfin est ce que l’on appelle un picoprojecteur, c’est à aire un modèle misant sur le petit format, mais disposant d’une fiche technique qui n’a rien a envier aux plus gros appareils, enfin presque. Et le bon plan dans tout ça ? Et bien c’est qu’il est possible de se l’offrir avec 100 euros de réduction immédiate chez Cdiscount pendant les French Days.

Les caractéristiques du projecteur XGIMI Elfin

Une image projetée en Full HD natif avec HDR 10+

L’apport de la 3D et un mode faible latence

L’intégration d’Android TV en version 10

Au lieu de 699 euros habituellement, le vidéoprojecteur Elfin de la marque XGIMI est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount en utilisant un code promo. Si vous êtes membre CDAV, vous pouvez l’obtenir 10 euros moins cher avec un autre code promo.

Une grande image de qualité étonnante pour sa taille

Avec moins de 1kg sur la balance et une hauteur de seulement 5 cm, Il n’est pas plus grand qu’un livre, mais le XGIMI Elfin est un picoprojecteur qui a clairement du coffre. Avec sa Lampe délivrant une définition Full HD pouvant s’afficher jusqu’à 120 pouces, les performances sont au rendez-vous. Il dispose même d’un traitement d’image certifiée HDR10+ et mesurée à 800 lumens ANSI pour garantir théoriquement des images lumineuses en plein jour, même si cette configuration n’est pas la plus recommandée.

Le XGIMI Elfin est aussi doté d’une technologie de mise au point automatique et de correction de trapèze. Cela permet notamment au projecteur d’afficher une image cadrée même si le projecteur est placé dans un angle. Un mode jeu permet de réduire le retard à l’affichage au maximum afin de pouvoir brancher sa console et bénéficier d’une latence réduite au minimum, ce qui n’est pas forcément le fort de ce type d’appareil.

Enfin, côté son, il embraque 2 haut-parleurs de 6W signés Harman Kardon pour garantir une spécialisation du son native avec la certification Dolby Audio. On préférera toujours une vraie installation sonore pour en profiter, comme une barre de son par exemple, même s’il s’agit d’une solution d’appoint efficace en déplacement.

Tout compris, même Andoid TV

XGIMI a bien compris le positionnement multimédia grand public de son vidéoprojecteur. C’est pourquoi le Elfin intègre une connexion Wifi et surtout une rom Android TV en version 10.0 pour avoir accès à tout son contenu multimédia (Netflix, Prime video, Disney+, etc.) sans avoir à brancher un autre appareil. Tout est pilotable directement depuis la télécommande. Enfin, si besoin, comme pour brancher une console de jeu ou autre, l’appareil dispose d’une entrée HDMI 2.0 et d’un port USB 2.0.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.