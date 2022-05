Samsung Galaxy A22 5G : ce smartphone abordable l’est encore plus pour les French Days

Le Samsung Galaxy A22 5G représente le point d'entrée le plus abordable pour profiter de la 5G dans le catalogue de la marque coréenne. À l'occasion des French Days, ce smartphone voit son prix descendre à 219 euros contre 259 euros au lancement.

Le Samsung Galaxy A22 5G lancé il y a bientôt un an se veut être le modèle le plus abordable de Samsung à être équipé de la 5G. Prévu pour convenir aux plus petits budgets, ce smartphone possède néanmoins un avantage sur son comparse 4G avec une puce plus puissante du fait de la 5G. Il devient encore plus accessible aujourd’hui grâce à une offre des French Days qui fait descendre son prix encore plus bas pendant.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A22 5G

L’interface One UI

Un capteur principal correct et des performances honorables

Une très grosse autonomie

Au lieu de 259 euros habituellement, le Samsung Galaxy A22 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 219 euros sur les sites de la Fnac, Rue du Commerce, RED by SFR et Cdiscount.

Un smartphone 5G à petit prix qui fait quelques sacrifices

Niveau design, le Galaxy A22 5G ne casse pas trois pattes à un canard et se contente de reprendre les fondamentaux de l’entrée de gamme de Samsung : une encoche en forme de goutte d’eau, des bordures plus épaisses, un module photo arrière arrondi, un emplacement double SIM et un slot micro SD pour plus de mémoire. Son écran est plus grand que celui de la version 5G : 6,6 pouces contre 6,4 pour la version 4G, le tout pesant 203 grammes.

L’écran utilisé ici est un écran LCD avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Pas d’OLED ici donc pour avoir droit à la 5G avec une dalle qui n’aura pas les contrastes et les noirs profonds de la technologie OLED, mais la définition grimpe ici et passe de 720 x 1600 pixels à un écran Full HD+ de 1080 x 2400 pour pouvoir profiter de vos contenus en meilleure qualité. Certains verront donc en cet écran un avantage, d’autres un défaut. Au niveau de la calibration, l’écran n’est cependant pas parfait. Aucun mode d’affichage (saturé, normal, par exemple) n’est disponible ici à part le mode mis là par défaut. L’écran à tendance à tirer vers le bleu d’après nos tests, heureusement le taux de contraste de la dalle est là pour rattraper le coup, mais la luminosité fait également un peu défaut ici.

Une fiche technique au-dessus de la version 4G

Pour ce qui est de la partie logicielle, ce Galaxy A22 5G embarque la surcouche One UI de Samsung qui est une interface qui s’est raffinée avec le temps et qui est devenue extrêmement appréciée, car plaisante à utiliser. Ce smartphone se base encore sur Android 11, et devrait être mis à jour vers Android 12 dans les mois à venir. Avec sa puce Dimensity 700 de Mediatek, le Galaxy A22 5G s’en sort honorablement comparé à la version 4G, mais la partie graphique est en recul sur ce modèle. Il remplira facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands à cause de performances insuffisantes de ce point de vue là.

Côté photo, le Samsung A22 5G propose une configuration différente de son cousin 4G et fait l’impasse sur le capteur macro de 2 Mpx, mais rien d’alarmant au vu de ce que propose ce capteur en temps normal. Nous avons ici droit à 3 objectifs : un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Dans des conditions optimales, ces capteurs arrivent à proposer des clichés agréables à l’oeil avec un bon niveau de détail et des couleurs qui ressortent. Il peine encore cependant sur la gestion de la plage dynamique dans certaines situations et les photos prises en intérieur ont tendance à ne pas être très flatteuses. Lorsque l’on passe sur l’ultra grand-angle, on observe une perte de netteté significative avec des couleurs moins flatteuses et quelques distorsions optiques courantes dans cette gamme de prix. De nuit, la qualité se dégrade énormément ou bien laisse place à du bruit dans l’image pour des résultats peu impressionnants, le mode nuit arrive tout de même à apporter un semblant de luminosité dans l’image pour rattraper le tout.

L’autonomie sur ce modèle tient ses promesses. Avec une batterie de 5000 mAh, ce smartphone tiendra tranquillement une journée et demie, voire 2 jours avec un usage modéré. Néanmoins, la charge n’est pas aussi performante ici et s’avère être très lente, le smartphone supportant une charge rapide de 15 W, mais n’embarquant qu’un bloc d’alimentation de 7,75 W. Nos tests indiquant que pour recharger complètement ce smartphone il faudra compter environ 2h20.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A22 5G.

