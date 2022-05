L’Asus Vivobook Pro 14 OLED est encore moins cher que pendant les French Days

En plus de proposer une belle puissance, l'Asus Vivobook Pro 14 OLED dispose d'un écran d'une excellente qualité. Et qui dit OLED, veut pas forcément dire prix mirobolant, puisque ce modèle est désormais disponible à 599,99 euros au lieu de 899,99 euros grâce à un code promo chez Cdiscount.

Dévoilé l’année dernière avec les gammes Vivobook Pro 15 OLED, Pro 14X et 16X OLED, l’Asus Vivbook Pro 14 OLED a fait une entrée remarquée sur le marché, notamment grâce à son écran OLED et à sa configuration puissante. Le tout, à un prix contenu au vu de telles performances, puisque son prix d’origine ne dépassait pas les 1 000 euros. Et aujourd’hui, ce prix est même en chute libre puisqu’il diminue de 300 euros grâce à un code promo.

Les points forts de l’Asus Vivobook Pro 14 OLED

Un écran OLED Full HD de 14 pouces

Combo i5 de 11e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec NumPad

D’abord affiché à 899,99 euros, puis réduit à 699,99 euros, l’Asus Vivobook Pro 14 OLED est actuellement proposé à 599,99 euros sur Cdiscount grâce au code promo PCOLED100.

La qualité de l’OLED sur un PC portable

Fidèle à son habitude, Asus a misé sur des lignes sobres et élégantes pour ce Vivobook Pro 14 OLED, avec un boîtier gris mat sans chichi qui respire la qualité. Il présente également un format compact et un poids contenu, avec seulement 1,4 kg sur la balance, qui le rendent facilement transportable pour pouvoir travailler hors du domicile. Mais l’atout majeur de ce design est sans conteste son écran OLED de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels (2,8 K), ainsi qu’un rapport écran/appareil de 84%. Soit l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Autre bon point : la présence du NumPad, qui contribue fortement à la praticité de la machine. Concrètement, c’est grâce à un réseau de LEDs que le pavé tactile se transformera en pavé numérique. Pratique pour saisir des données numériques en un clin d’œil.

Un usage professionnel au quotidien

En ce qui concerne ses performances, l’Asus Vivobook Pro 14 OLED embarque un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et une puce graphique Intel Iris Xe Graphics, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration suffira amplement à assurer des tâches de bureautique, ou encore de la navigation web. Mais si cet ultraportable est idéal pour un usage plutôt professionnel, il ne sera toutefois pas vraiment destiné au jeu, même s’il propose tout de même un temps de réponse de 0,2 ms qui apportera une belle fluidité et une latence réduite si vous voulez quand même tenter d’enchaîner quelques parties. Par ailleurs, on pourra également compter que la présence d’un SSD de 512 Go au format NVMe. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Enfin, ce Vivobook Pro 14 OLED comprend une connectique plutôt complète, avec 2 ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD. Vous pourrez donc tout à fait connecter plusieurs périphériques à cet ordinateur portable.

