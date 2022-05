70 Go à 7,99€/mois, voici le champion du rapport Go-Prix pour un forfait mobile

C'est toujours une bonne idée de changer de son forfait mobile pour faire des économies. Pourquoi ? Tout simplement parce que les offres sont très intéressantes, comme ce forfait chez Auchan Télécom de 70 Go à seulement 7,99 euros par mois.

Auchan Telecom est sans doute l’un des opérateurs mobile les plus compétitifs, celui-ci étant souvent enclin à baisser les prix sur nombre de ses offres. C’est encore le cas aujourd’hui avec la présence d’un forfait 4G sans engagements de 70 Go pour 7,99 euros par mois et dont le prix ne bouge pas même après la première année de souscription.

Que proposent les forfaits Auchan Telecom ?

Le prix (très) bas et qui ne bouge pas

Les appels/SMS/MMS illimités

70 Go de données 4G en France

Le forfait mobile de 70 Go à seulement 7,99 euros par mois et ne change pas de prix même après un an. Cette offre est sans engagement et est disponible jusqu’au 10 mai 2022.

Un gros forfait adapté aux petites bourses

En premier lieu, ce forfait en série limitée de chez Auchan Télécom de cet article propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Mais le plus gros argument reste le rapport Go-prix qui est actuellement parmi les plus compétitifs du marché. Celui-ci propose 70 Go pour seulement 7,99 euros/mois. Avec autant de Go en stock, pas de risque d’être limité dans ses usages numériques que ce soit côté streaming de vidéo, jeu en ligne ou même Cloud Gaming. On peut même penser à un tel forfait pour l’utiliser dans une Box 4G et en faire profiter plus facilement tout son entourage.

Le prix de ce forfait est valable même après la première année et n’est pas amené à changer. Cependant si celui-ci ne vous convient plus ou si les futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité de migrer vers un nouvel opérateur, car il est sans engagement.

Une enveloppe data aussi à l’étranger

En plus de la quantité de Data valables en France, Auchan Telecom a aussi prévu des enveloppes proportionnelles au forfait choisi pour l’Europe et les DOM. 11 Go de données 4G sont prévus pour être utilisés à l’étranger dans le cadre de ce forfait, de quoi être tranquille même à l’étranger en cas de besoin.

Comment conserver mon numéro ?

Il est d’abord nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les autres offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !

