Le Honor 50 est de retour à un très bon prix grâce à cette réduction de 200 €

Le Honor 50 est un smartphone milieu de gamme offrant de belles prestations pour son prix. Encore mieux, dès aujourd'hui, la version 256 Go est à 399,90 euros contre 599 euros habituellement.

Même si Honor revient sur un marché largement dominé par Xiaomi, le constructeur tient à prouver qu’il a les épaules pour se frotter à la concurrence. L’an passé, la marque a sorti son Honor 50, un smartphone qui a tout pour plaire grâce à sa fiche technique musclée et son prix assez contenu.

Aujourd’hui, la version 256 Go se négocie à un bien meilleur prix grâce à cette réduction de plus de 30 %.

Le Honor 50 est bon pour…

Son écran OLED Full HD+ à 120 Hz

Sa puce puissante Snapdragon 778G

Sa charge rapide de 66 W

Initialement affiché à 549 euros, le smartphone Honor 50 5G (256 Go) est désormais proposé à 399,99 euros sur Amazon avec une coque et une protection d’écran en verre offerte. Une très belle offre quand on voit que le modèle 128 Go est au même prix.

Un smartphone qui en met plein les yeux

Le Honor 50 n’est certes pas le plus haut de gamme de sa fratrie, il offre tout de même un look qui respire le premium avec une qualité de finition excellente. Cela se confirme avec l’écran qui est légèrement incurvé sur les côtés et propose des contrastes infinis grâce à la technologie OLED. Ce n’est pas tout, puisqu’il affiche également une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour une fluidité exemplaire sur cette tranche tarifaire.

Il est également très léger et très fin (175 grammes pour 7,78 mm d’épaisseur), même si ses modules photo à l’arrière sont assez imposants. La partie photo est d’ailleurs mise en avant par le capteur principal de 108 mégapixels ainsi que deux autres capteurs ultra grand-angle et Macro en plus d’un capteur de profondeur. Sur ce point, le Honor 50 fait dans l’efficacité avec des clichés de qualité même en basse lumière, le mode nuit étant étonnamment efficace.

Avec une fiche technique solide

Pour fonctionner, le Honor 50 est propulsé par une puce Snapdragon 778G couplée à 8 Go de mémoire vive. Si ce n’est pas le SoC le plus puissant de Qualcomm, il n’a pas à rougir non plus au vu de ses bonnes performances. Le smartphone est efficace sur la grande majorité des tâches auxquelles il est confronté, même les jeux 3D.

Enfin, côté autonomie, si on est loin des grosses batteries proposées par le géant Xiaomi, le Honor 50 embarque une batterie de 4 300 mAh tout à fait honorable pour tenir une journée. Mais son véritable point fort réside dans sa charge rapide de 66 W. Le constructeur garantit ainsi que le smartphone récupère 40 % de son autonomie en seulement 10 minutes — comptez 35 minutes pour avoir une charge complète.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 50.

