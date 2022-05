Ce Chromebook Acer devient plus abordable grâce à une vente flash (-36%)

Le Chromebook Acer Spin 513 est idéal pour celles et ceux qui souhaitent une machine efficace peu coûteuse. Parfait pour un usage bureautique, on le retrouve moins cher sur Amazon et passe à 319 euros seulement contre 499 euros habituellement.

Les Chromebook sont très répandus et sont très appréciés par le grand public. Ces ordinateurs portables proposant une expérience utilisateur centrée autour du navigateur de Google ont de nombreux atouts à faire valoir, comme l’efficacité, la mobilité ou encore la productivité. Il y a aussi le prix qui est avantageux, surtout quand une bonne référence du catalogue de Acer perd 180 euros de son prix d’origine.

Les points forts du Chromebook Acer Spin 513

Un PC portable 2-en-1 avec un écran tactile de 13,5 pouces pivotant à 360° ;

Une autonomie confortable ;

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien.

Au lieu de 499 euros, le Chromebook Acer Spin 513 (CP513-1H-S64V) est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros, soit 180 euros de remise immédiate.

Un laptop compact et polyvalent

Le Chromebook Spin 513 d’Acer se place comme une solution milieu de gamme dans le monde des PC portables propulsés par l’OS de Google. Il profite d’un design élégant avec un châssis en aluminium solide et offre un format compact, grâce à ses 15 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,2 kg. De plus, son écran ne fait que 13,3 pouces de diagonale et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple. D’ailleurs l’écran profite d’une définition Full HD et est protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité.

La force de ce Chromebook Acer repose sur son autonomie. Avec sa batterie, le laptop se montre plutôt endurant et peut tenir facilement une journée. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 heures. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W.

ChromeOS : une interface qui assure de bonnes performances

Acer fait le choix d’intégrer une puce Qualcomm à son Spin 513 : le Snapdragon SC7180 avec 8 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus performante, mais cette configuration se montre efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle, et promet de bonnes performances aussi bien dans les tâches basiques, que dans les activités plus gourmandes. Même lors d’utilisation intense du multitâche, le PC portable suivra la cadence.

L’expérience utilisateur est optimisée par le système d’exploitation ChromeOS qui a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. On retrouve une interface épurée et agréable à utiliser. Centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store, vous pourrez télécharger directement les applications que vous souhaitez.

D’ailleurs, vous pourrez compter sur 64 Go de stockage en eMMC 5.1, pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux, mais si ce n’est pas suffisant sachez que ce laptop dispose d’un port MicroSD pour augmenter la mémoire interne. Pour finir sur la connectique, elle est assez complète, car l’Acer Spin 513 dispose de deux ports USB Type-C, un port USB 3.2 Type-A et d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte SD. Il est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

