À moins de 400 €, ce TV 4K QLED de 43 pouces est un excellent deal

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une dalle QLED à un prix moins élevé, Boulanger frappe fort en proposant le TV Hisense 43A7GQ avec 150 euros de réduction : il passe de 549 euros à 399 euros.

La technologie OLED est certes meilleure, mais reste plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur. Hisense l’a bien compris et propose une gamme de TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. C’est le cas du modèle 43A7GQ, qui en plus de profiter d’offrir une belle qualité d’image et actuellement proposé avec 27 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du TV QLED de Hisense

Une dalle QLED de 43 pouces

Une définition 4K avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La compatibilité avec le mode ALLM

Au lieu de 549 euros, la TV QLED Hisense 43A7GQ de 43 pouces est désormais disponible à 399 euros sur le site Boulanger.

Une petite dalle QLED immersive

La marque Hisense propose des téléviseurs abordables sans pour autant négliger la qualité et fait finalement peu de concessions. Ici le modèle 43A7GQ ne déroge pas à la règle et présente de belles finitions avec un look sobre et minimaliste. Malgré sa petite diagonale de 43 pouces, l’absence de cadre sur trois côtés favorise grandement l’immersion dans les contenus visionnés.

Grâce à sa dalle QLED, ce téléviseur offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Certes, elle n’est pas au niveau de l’OLED, mais affiche des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les modèles LCD. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Atmos spatialisé bien immersif.

Une interface maison réussie

La série A7GQ ne dispose pas d’Android TV, mais tourne sous le système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U. Celui-ci donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles. On retrouvera tout de même une interface fluide et fonctionnelle, avec la possibilité de contrôler votre TV au son de votre voix grâce à la compatibilité avec l’assistant Alexa.

Enfin, si vous espériez pouvoir utiliser ce téléviseur pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen. Même si ce téléviseur dispose de ports HDMI 2.1, sa dalle est limitée à 60 Hz et donc n’autorise pas la 4K@120Hz. Toutefois, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Découvrez les autres références

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références TV idéale pour votre console next-gen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV pour la PS5 et la Xbox Series X/S en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.