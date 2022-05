(D)Ring : cette sonnette connectée abordable chute à moins de 50 euros

La Ring Video Doorbell Wired est une sonnette connectée abordable avec un bon rapport qualité-prix, d’autant plus aujourd’hui. Amazon la propose aujourd’hui à 49,99 euros, contre 59,99 euros habituellement.

Les sonnettes connectées sont de plus en plus répandues. Elles permettent de savoir qui se présente à votre porte, même si vous n’êtes pas à votre domicile. Certaines références sont encore assez onéreuses, mais la Ring Video Doorbell Wired fait sans doute partie des plus abordables, surtout qu’aujourd’hui elle profite de près de 20 % de réduction.

La Ring Video Doorbell Wired, c’est quoi ?

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

Qui détecte les mouvements, même de nuit

L’assistant Alexa et ses avantages

Au lieu d’un prix barré à 59,99 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell Wired est affichée à 49,99 euros seulement sur Amazon, soit 17 % de remise.

Une petite sonnette qui filme tout ce qu’il se passe

La Ring Video Doorbell Wired est une sonnette à raccorder à vos fils de sonnette existants. Discrète et compacte, elle se fond parfaitement dans son environnement. Une fois installée vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte.

La caméra intégrée profite d’une définition en 1080p, pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. On retrouve même un angle de vision de 155° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Grâce à sa vision nocturne, la caméra peut enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Toutefois, la détection de mouvement de nuit reste tout aussi efficace qu’en pleine journée.

Avec quelques fonctionnalités pratiques

C’est l’application qui apporte une véritable plu-value. À travers elle, vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement et interagir avec vos visiteurs. Elle vous permet de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, et cela sans frais supplémentaires.

Néanmoins certaines options sont uniquement disponibles avec l’abonnement Ring Protect comme la détection de mouvements avancée depuis une certaine distance qui déclenche l’enregistrement de la caméra et vous alerte, ou encore la prévisualisation. Le Ring Protect Plan est offert durant 30 jours et ensuite coûtera 3 euros par mois. À noter, elle est évidemment compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant.

