Ring présente une sonnette vidéo filaire à moins de 60 euros

Spécialiste des sonnettes connectées, Ring étend son catalogue avec un nouveau produit abordable. La Ring Video Doorbell Wired est un modèle filaire qui reprend les caractéristiques des sonnettes vidéo maison, mais pour un prix ultra réduit.

Le marché des sonnettes connectées vidéo ne cesse d’enfler et les références s’accumulent. Difficile parfois d’y voir clair parmi des produits vendus du simple au triple, voire quadruple, avec des fonctionnalités dans tous les sens, des options ou non. Et les acteurs se multiplient avec Netatmo qui a sorti sa solution et même Arlo, avec un modèle qui se déclenche même avant d’être touché.

Spécialiste du secteur, Ring vient ajouter sa pierre à l’édifice avec un produit qui revient presque aux fondamentaux, et qui vient garnir un répertoire déjà bien fourni.

L’entreprise propriété d’Amazon a présenté la Ring Video Doorbell Wired, « sa plus petite sonnette raccordée ». Le format n’y trompe pas : la nouvelle venue reprend les lignes de ses aînées avec son design rectangulaire soigné et son bouton lumineux central pour s’activer.

Les caractéristiques Ring à petit prix

Cette sonnette se raccorde par câble et vous pourrez communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte. Elle propose également les principales caractéristiques de la marque : vidéo HD 1080p avec vision nocturne ; détection de mouvements avec zones personnalisables ; zones de confidentialité. La sonnette est évidemment compatible avec l’assistant vocal Alexa.

Certaines options sont disponibles avec l’abonnement Ring Protect comme la détection de mouvements avancée depuis une certaine distance qui déclenche l’enregistrement de la caméra et vous alerte. L’abonnement permet aussi d’avoir une prévisualisation de 6 secondes de la scène en cas d’alerte déclenchée. Vous pouvez aussi ajuster les notifications en fonction des modèles de détection (individus seulement, animaux, bruits…). Le Ring Protect Plan est offert durant 30 jours.

Mais ce qui surprend tout autant, c’est le prix de la Video Doorbell Wired. Elle est affichée à seulement 59 euros quand la Video Doorbell 3, modèle le plus populaire, est vendue à 199 euros. Mais cette dernière propose une connexion Wi-Fi et sans doute une meilleure détection des mouvements. La Video Doorbell Elite est, elle, proposée à 399 euros.

La Video Doorbell Wired devrait être disponible prochainement.