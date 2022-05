Xiaomi casse déjà le prix de son nouveau robot aspirateur (-33 %)

Le Mi Vaccum Mop 2 Pro de Xiaomi propose des fonctionnalités poussées pour assurer un nettoyage efficace. Aujourd’hui, il se négocie à un meilleur prix sur le site officiel et chute à 299 euros contre 449 euros habituellement.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de se dispenser de passer l’aspirateur. Autonome, puissant et efficace, le nouvel aspirateur robot de Xiaomi sera suffisant pour nettoyer toute la surface de votre logement sans payer le prix fort, notamment grâce à cette réduction de 33 %.

Les points forts du Vaccum Mop 2 Pro

Un aspirateur robot particulièrement silencieux

Aspire la poussière et nettoie avec la serpillère

Une cartographie plus précise et réussie

Une autonomie améliorée

Initialement au prix de 449 euros, le robot aspirateur Mi Robot Vaccum-Mop 2 Pro est en promotion à 349 euros sur le site officiel, mais avec le code promo MAI50 son prix chute à 299 euros.

Retrouvez le Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro à 299 € sur le site officiel MAI50

Pour les budgets plus restreints, le modèle Vacuum-Mop 2S chute à 179 euros contre 299 euros. Il suffit d’appliquer le même code promo pour obtenir ce prix.

Une version améliorée pour un nettoyage plus complet

La deuxième déclinaison du Mi Robot Vacuum Mop Pro garde l’apparence de son prédécesseur et mise sur un look avec des lignes minimalistes, mais pas que. Lors de notre test, l’aspirateur robot s’est montré particulièrement silencieux, et ce, même avec le mode Turbo enclenché — un avantage comparé à la concurrence.

Concernant sa puissance d’aspiration, le Mop 2 Pro fait mieux avec 3 000 Pa (contre 2 100 Pa auparavant) pour un nettoyage plus en profondeur sur tout type de sols. Doté d’une brosse centrale rotative, il capture la grande majorité des saletés qui se trouvent sur son passage. Si vous avez des animaux, des enfants, il faudra plutôt compter sur deux passages pour avoir un résultat réellement impeccable.

Des fonctionnalités essentielles

En plus d’aspirer la poussière, le robot aspirateur de Xiaomi s’équipe d’une serpillère qui vibre afin d’éliminer les taches le plus récalcitrantes. Ainsi, le module à eau fait vibrer la serpillière 10 000 fois par minute, tout en lui donnant un mouvement en Y. Comme tout robot, il va nettoyer votre domicile dans les moindres recoins, tout en évitant les obstacles qu’il croise même en faible luminosité.

Pour ce faire, il s’équipe d’un télémètre laser qui permet au robot d’obtenir une cartographie précise de l’environnement sur plusieurs étages. Pour consulter cette carte, il vous suffit de télécharger l’application du constructeur. Vous allez pouvoir choisir quelle pièce nettoyer en premier, régler la puissance d’aspiration et le volume d’eau en fonction du type de sol et définir des zones de nettoyage personnalisées. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter.

Un aspirateur robot endurant

Quant à l’autonomie, le Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro se montre très endurant. Il tiendra plus de 3 h 30 en mode silencieux, environ 2 h 30 en mode standard et un peu moins de deux heures en mode Turbo. Comptez environ 3 heures de charge et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 500 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 400 ml pour le réservoir d’eau.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro.

Trouvez celui qui convient parfaitement à votre maison

