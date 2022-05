Ce SSD NVMe 1 To pour PS5 (avec dissipateur thermique) est à un super prix

Si vous manquez d’espace de stockage sur votre PS5 et que vous supprimez régulièrement vos jeux, ce bon plan pourrez bien vous plaire. Le SSD MP600 PRO XT de Corsair tombe à 155,90 euros au lieu de 199,10 euros pour la version 1 To.

Après un long moment d’attente, la PlayStation 5 a eu droit à sa mise à jour offrant la possibilité d’ajouter un SSD dans la console pour étendre la capacité de stockage. Toutefois, les SSD M.2 doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre console. C’est le cas du SSD Corsair MP600 PRO XT qui propose non seulement des vitesses de lecture assez élevées, mais aussi s’équipe d’un dissipateur thermique et propose 1 To de stockage supplémentaire pour booster votre PS5. Surtout qu’en ce moment, il profite d’une belle réduction de 18 %.

Ce qu’il faut retenir du SSD de Corsair

Des débits allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

Équipé d’un dissipateur thermique

Au lieu d’un prix barré à 199,10 euros, le SSD interne M.2 NVMe Corsair MP600 PRO XT de 1 To est actuellement disponible en promotion à 155,90 euros sur Rue du Commerce, soit 18 % de remise immédiate.

Une installation qui demande un peu d’huile de coude

Contrairement à son concurrent qui a préféré une carte d’extension propriétaire, Sony a choisi une solution standard, un SSD NVMe de PC, pour augmenter le stockage de la PS5. Si cette solution est généralement rapide à installer sur PC, elle est un peu plus complexe à installer sur la console next-gen japonaise. Il faut avant toute chose s’assurer de mettre à jour la console, ensuite s’équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Et pour vous aider à la mise en place de votre SSD M.2 sur votre PlayStation 5, cet article reprend toutes les étapes à réaliser pour l’installer sans problème, il est même accompagné d’une vidéo.

Un SSD qui assure de bonnes performances

Le SSD MP600 PRO XT de Corsair a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offre des débits de transfert interne de 7 100 Mo/s en lecture, et de 6 800 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Ce dernier a même l’avantage d’intégrer directement un dissipateur thermique afin de maintenir des vitesses élevées et d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console.

Et soulage l’espace de stockage de votre PS5

La PlayStation 5 de Sony est une très bonne console, mais elle ne dispose que de 667 Go de stockage interne. Un espace qui peut vite arriver à saturation, surtout lorsque certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, c’est le moment d’en supprimer. Heureusement la mise à jour évite ce désagrément, en y ajoutant un SSD. Doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To, le SSD de Corsair vous offre davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Il sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

