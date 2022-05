iPhone 13 Pro en promotion, de même pour le Pixel 6, et fibre Sosh à -50 % – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la version 512 Go de l'iPhone 13 Pro coûte 230 euros de moins, le Google Pixel 6 est en forte promotion et le nouveau Honor Magic 4 Pro baisse déjà son prix de 200 euros. Bonus : la fibre Sosh avec la Livebox 5 est à moitié prix.

L’iPhone 13 Pro représente encore le top de ce qu’Apple peut offrir côté smartphone. Et même si on entend déjà parlé du nouveau fleuron de la marque à la pomme, il ne faut pas déjà l’oublier, surtout quand son prix dans sa version 512 Go baisse de 230 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 Pro.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 13 Pro

Son bel écran ProMotion 120 Hz de 6,1 pouces

Sa puissante puce A15 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 1 459 euros, l’iPhone 13 Pro max 512 Go est actuellement disponible en promotion à 1 229 euros sur le site de Carrefour en coloris Graphite. Cela représente une économie de 230 euros sur son prix de base.

Si les smartphones de Google ont toujours été bons pour une chose, c’est bien la photo. Le Pixel 6 est évidemment excellent dans ce domaine et offre de nombreuses fonctionnalités pratiques à l’utilisation, comme effacer des personnes en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement. En revanche, les smartphones de Google sont très rarement en promotion, mais aujourd’hui le dernier fleuron de la firme de Mountain View fait une exception maintenant que les prochains flagships ont été dévoilés lors de la récente Google IO.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6.

Le Google Pixel 6, c’est quoi ?

Un roi de la photo sur smartphone

L’écran OLED Full HD+ à 90 Hz

La puce Google Tensor pour l’IA

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 549 euros chez Boulanger et Darty.

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Google Pixel 6 Pro avec 128 Go de stockage est lui aussi en promotion et psse à 799 euros chez Boulanger et Darty.

Maintenant que Honor peut réutiliser les services de Google, ses smartphones deviennent plus intéressants. La marque chinoise qui s’est séparée de Huawei n’avait pas encore sorti de références premium depuis, mais c’est désormais chose faite avec le très bon Magic 4 Pro lancé il y a quelques jours en France. Et bonne nouvelle, ce dernier est déjà 200 euros moins cher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Honor Magic 4 Pro.

Ce qu’il faut retenir du Honor Magic 4 Pro

Un écran OLED TPO de 6,8 pouces à 120 Hz

La surpuissance du Snapdragon 8 Gen 1

La charge ultra rapide de 100 W

Au lieu de 1 099 euros, le Honor Magic 4 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur le site de la Fnac, en choisissant le retrait en magasin. Vous devrez ramener un ancien smartphone en état de marche, auquel l’argus sera également décompté du montant. De plus, vous recevrez gratuitement une montre connectée Honor Watch GS3 (d’une valeur de 249 euros) en remplissant ce formulaire.

Alors qu’Orange a dévoilé sa nouvelle Livebox 6 au début du mois d’avril dernier, Sosh en a profité pour remplacer sa vieillissante Livebox de quatrième génération par la cinquième dans la foulée. Cette dernière apporte quelques fonctionnalités supplémentaires, mais le prix de l’abonnement Fibre restait inchangé jusqu’à aujourd’hui. En effet, la Boîte Sosh coûte actuellement moins cher par mois.

La Boîte Sosh, c’est quoi ?

La Livebox 5 avec Wi-Fi intelligent

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

L’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Jusqu’au 4 juillet 2022, l’abonnement Boîte Sosh Fibre est disponible à seulement 14,99 euros par mois la première année, contre 19,99 euros habituellement. Après cette période, le tarif passe ensuite à 29,99 euros mensuels.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique à votre domicile, notez que l’abonnement ADSL avec la Livebox 4 est au même prix de 14,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 19,99 euros.

