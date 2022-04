Adieu Livebox 4, Sosh passe (enfin) à la Livebox 5 dans son offre fibre

Après plus de 4 ans de bons et loyaux services chez Sosh, la vénérable Livebox 4 laisse enfin sa place à la cinquième itération dans l'offre fibre "la boîte Sosh" et pour le même prix.

La Livebox 4 est morte ! Vive la boîte Sosh ! Enfin, plutôt la Livebox 5 puisque Sosh vient de remplacer la vieillissante 4e génération de Livebox au profit de la Livebox 5 via son offre fibre. Cette nouvelle intervient juste après l’annonce et la sortie de la Livebox 6 chez Orange.

Sortie en 2019, la Livebox 5 était réservée aux clients des offres Livebox Fibre et Livebox Fibre Up de chez Orange. Celle-ci avait pour principal argument des performances doublées, un Wifi « Intelligent » permettant de mieux répartir le réseau sans-fil et un boîtier entièrement fait de plastique recyclé.

Notez cependant que si la Livebox 5 est capable de gérer des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s par appareil en téléchargement (jusqu’à 2 Gb/s en mode partagé), l’offre fibre de Sosh reste limitée à 300 Mb/s en téléchargement et envoi. L’offre ASDL reste encore quant à elle pour le moment fournie avec une Livebox 4.

Un prix qui reste inchangé

L’autre bonne nouvelle concerne le prix, puisque celui-ci reste inchangé. On a toujours droit à une offre fibre à 19,99 euros par mois pendant un an (avant de passer à 29,99 euros mensuels), sans aucun engagement. Le prix reste aussi le même du côté de l’ADSL, mais il est cette fois-ci fixé à 19,99 euros par mois, même après un an.

Dans les deux cas, il est possible d’opter pour la location d’un décodeur TV 4K HDR pour 5 euros de plus par mois et d’ainsi profiter des 140 chaînes du bouquet sur sa TV. Si vous disposez un téléviseur ou d’un boîtier multimédia tournant sous Android TV, vous pouvez aussi télécharger l’application TV d’Orange et visionner les chaînes du bouquet gratuitement.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Afin de découvrir les autres offres de box fibre et ADSL disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 4 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre Dernier jour ! Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 2 mois offerts 22,99€ 39,99€ Découvrir Fibre Orange Livebox Max Fibre Orange Livebox Max Fibre 2 mois Débit jusqu'à 2 Gb/s 140 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 34,99€ 54,99€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.