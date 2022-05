Le nouveau Honor Magic 4 Pro est déjà 200 € moins cher sur le site de la Fnac

Le Honor Magic 4 Pro est sorti il y a quelques jours seulement et il bénéficie d'ores et déjà d'une grosse promotion chez la Fnac. En effet, le prix du nouveau smartphone haut de gamme de la marque passe de 1 099 euros à 899 euros en choisissant le retrait en magasin.

Maintenant que Honor peut réutiliser les services de Google, ses smartphones deviennent plus intéressants. La marque chinoise qui s’est séparée de Huawei n’avait pas encore sorti de références premium depuis, mais c’est désormais chose faite avec le très bon Magic 4 Pro lancé il y a quelques jours en France. Et bonne nouvelle, ce dernier est déjà 200 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir du Honor Magic 4 Pro

Un écran OLED TPO de 6,8 pouces à 120 Hz

La surpuissance du Snapdragon 8 Gen 1

La charge ultra rapide de 100 W

Au lieu de 1 099 euros, le Honor Magic 4 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur le site de la Fnac, en choisissant le retrait en magasin. Vous devrez ramener un ancien smartphone en état de marche, auquel l’argus sera également décompté du montant. De plus, vous recevrez gratuitement une montre connectée Honor Watch GS3 (d’une valeur de 249 euros) en remplissant ce formulaire.

Un bel écran avec un appareil photo au top

Pour son nouveau téléphone haut de gamme, Honor n’a clairement pas fait les choses à moitié. En effet, il propose là un appareil bien équipé et de toute beauté, notamment grâce à un design soigné et conçu avec de bons matériaux, en passant un dos en verre avec effet miroir et un cadre en métal fin. L’écran de 6,8 pouces est évidemment la pièce maîtresse, puisqu’il occupe quasi toute la façade avant grâce à ses bords incurvés sur les côtés, d’autant plus qu’il est d’excellente qualité : OLED LTPO, définition 2 848 x 1 312 pixels et taux de rafraichissement en 120 Hz adaptatifs. On peut néanmoins regretter l’absence d’une protection Gorilla Glass.

Il a surtout la particularité de se différencier de la concurrence avec son module photo protubérant à l’arrière, qui prend la forme d’un cercle. Ce dernier accueil 3 capteurs de très bonne qualité: un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 64 mégapixels avec stabilisation optique, capable de faire un zoom optique x3,5 et un zoom numérique jusqu’à x100, même si celui-ci est anecdotique. En revanche, il fait du très bon travail jusqu’à x10, jugé aussi bon que celui du Samsung Galaxy S22 Ultra, et propose également un mode portrait performant et un mode nuit convaincant. La cohérence colorimétrique entre les différents capteurs est aussi à saluer.

Des performances impressionnantes

En ce qui concerne la puissance brute, ce Magic 4 Pro fait comme les actuels smartphones premium du marché en embarquant le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Avec cette puce, le smartphone de Honor vous fait accéder à un monde de réactivité et de fluidité, que ce soit dans l’interface (Magic UI 6.0 basée sur Android 12) ou dans les jeux 3D demandant beaucoup de ressources, comme Fortnite qui peut atteindre ici les 90 fps. Cependant, tout n’est pas rose et la chauffe peut-être un problème si vous passez du temps à utiliser des joysticks virtuels. Pour l’autonomie, la batterie de 4 600 mAh tient facilement toute la journée, mais n’espérez pas aller jusqu’au lendemain sans passer par la case recharge. D’ailleurs, on retrouve une charge 100 W très efficace puisque le smartphone passe de 0 à 100 % en seulement 38 minutes, aussi bien en filaire qu’en sans fil.

