La tablette Lenovo s’utilisant comme un Chromebook perd presque 100 € de son prix

Accompagnée d'un clavier, la tablette Lenovo IdeaPad Duet Chromebook peut aussi faire office de petit ordinateur. Plusieurs années après sa sortie, ce modèle hybride ne perd rien de son intérêt, et est même proposé à un prix plus abordable actuellement. E.Leclerc le vend en effet à 259 euros au lieu de 349 euros.

La tablette hybride Lenovo IdeaPad Duet Chromebook a été lancée au printemps 2020, mais si on la recommande encore aujourd’hui, c’est grâce à ses nombreuses fonctionnalités qui en font un appareil utile pour faire tourner des tâches simples au quotidien. Chrome OS est évidemment de la partie et contribue à l’attrait du produit. Son autre atout ? Son prix, qui bénéficie d’une promotion de 90 euros en ce moment.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Une tablette deux-en-un complète

La polyvalence de Chrome OS

Une bonne autonomie

Lancé au prix de 349 euros, le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook est actuellement vendu à 259 euros chez E.Leclerc.

Une tablette deux-en-un pour le quotidien

C’est écrit dans son nom : le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook est un appareil hybride qui peut être utilisé de deux façons. Ce modèle est d’abord une tablette, qui présente un design bicolore bleu et gris plutôt original. Elle est par ailleurs dotée d’un écran tactile Full HD de 10,1 pouces. Mais le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook est également fourni avec son clavier-pavé tactile et une protection arrière en tissu intégrant une béquille, grâce à laquelle vous pourrez incliner l’écran pour un meilleur confort visuel.

La dalle sera peut-être un peu petite pour être utilisée exclusivement en mode PC portable, surtout si vous avez un certain nombre d’onglets ouverts à chaque utilisation, mais si vous n’êtes pas regardant sur la taille de l’écran, votre productivité n’en sera que décuplée grâce à ce format deux-en-un. Ajoutons à cela un poids plume de 450 grammes (920 avec les accessoires en revanche), et vous obtenez un appareil facile à transporter lors de vos déplacements.

La praticité de Chrome OS

L’IdeaPad Duet est à la fois une tablette Android, avec toutes les applications du Play Store disponibles donc, mais il est avant tout un Chromebook qui tourne sous Chrome OS. Vous pourrez ainsi profiter d’une interface épurée et simplifiée autour du navigateur de Google. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud, seront directement intégrées dans la machine. Ce système d’exploitation, qui est moins gourmand en énergie, conviendra parfaitement à toutes celles et tous ceux qui souhaitent principalement effectuer des tâches simples comme la navigation web ou de la bureautique.

Pour faire tourner toutes ces tâches sans accroc, on comptera sur le processeur MediaTek Helio P60T huit coeurs cadencé à 2 GHz, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Ce modèle présenté ici dispose également d’une capacité de stockage de 128 Go, ce qui le rend bien plus intéressant que la référence ne proposant que 64 Go de stockage, d’autant plus que cette quantité n’est pas extensible via microSD.

Une tablette dotée d’une bonne autonomie

Côté autonomie, la tablette Lenovo IdeaPad Duet Chromebook embarque une batterie de 7 180 mAh qui lui confère une durée d’utilisation d’environ 10 heures selon le constructeur, mais tout dépendra de la nature de vos usages. Pour ce qui est de la connectique, on pourra compter sur un unique port USB-C. Ici, pas de port jack 3,5 mm pour pouvoir brancher un casque ou des écouteurs, mais Lenovo a pensé à inclure un adaptateur dans la boîte de sa tablette. Enfin, le Wi-Fi 5 ainsi que le Bluetooth 4.2 seront de la partie.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo IdeaPad Duet Chromebook.

Des Chromebook sous d’autres formats

Si vous souhaitez découvrir d'autres références de PC portables classiques ou hybrides embarquant le même OS que le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter en 2022.

