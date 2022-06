Ce laptop gaming (Ryzen 5+RTX 3070) est un très bon deal après 500€ de remise

Trouver une configuration de PC portable embarquant les dernières cartes graphiques à moindre coût peut vite s’avérer difficile. Cdiscount arrive pourtant à faire diminuer la facture sur le modèle Legion 5 qui passe de 1 699 euros à 1 199 euros.

Pour jouer dans les meilleures conditions sur PC portable, il faut s’équiper d’une machine puissante pour tenir la cadence. Lenovo est une marque de confiance, qui propose un large choix de laptop gaming dont sa gamme Legion qui est tout à fait recommandable. Les prix sont en hausse avec la pénurie de composants, mais, fort heureusement, des promotions tombent régulièrement sur des configurations solides pour répondre aux besoins des gamers. C’est le cas du modèle 15ACH6H du Lenovo Legion 5 qui perd 500 euros par rapport à son prix initial et devient plus accessible.

Les atouts du Lenovo Legion 5

Le grand écran de 15,6″ FHD à 165 Hz

La puissance du combo AMD 5 5600H + RTX 3070

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Petit plus : Windows 11 nativement

Au lieu de 1 699 euros habituellement, le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est actuellement en promotion à 1 199 euros sur le site Cdiscount, soit 26 % de réduction.

Un laptop robuste avec un écran très réactif

La gamme Legion est dédiée pour le gaming et cela se confirme dès qu’on découvre l’écran. Une fois allumée que le PC portable révèle tout son potentiel en proposant un écran de 15,6 pouces FHD capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz pour une excellente fluidité en jeu. S’ajoute à cela la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Résultat : ce laptop offre une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans vos parties, et propose même une compatibilité avec le Dolby Vision pour une qualité d’image boostée.

Autrement, on retrouvera un design plutôt sobre mais imposant avec son système de ventilation. Ce laptop respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. Et côté connectique, celle de ce PC portable est plutôt fournie avec avec deux ports USB C, un port USB 3.2, un port HDMI, un display port et 1 port jack 3,5 mm. Le Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 sont aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. À noter, le Lenovo Legion 5 15ACH6H tourne sous Windows 11 nativement.

Une configuration puissante pour le jeu

Sous sa coque robuste se cache une belle configuration. On a droit à une puce AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 Ghz avec 16 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Le laptop va pouvoir supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Avec la présence d’une carte graphique RTX 3070, vous pourrez tout simplement faire tourner les jeux les plus gourmands et les triples A sans aucun accroc, et dans les meilleures conditions graphiques pour des parties réactives et immersives.

Pour apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système et réduire le temps de chargement de vos applications, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go. Ce modèle dispose également d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs. En revanche l’autonomie pêchera un peu sur ce laptop qui promet jusqu’à 7 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming.

