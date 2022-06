Xbox Game Pass Ultimate : obtenez 3 mois d’abonnement pour seulement 1 €

Le Xbox Game Pass Ultimate est considéré comme le Netflix du jeu vidéo. Il permet d'accéder en téléchargement ou en streaming à une bibliothèque de plus d'une centaine de jeux. Le service est normalement facturé 12,99 euros par mois, mais aujourd'hui il est possible d'obtenir 3 mois d'abonnement pour seulement 1 euro symbolique.

Si vous jouez sur une console Xbox ou sur PC, le Game Pass Ultimate est tout simplement un must-have pour tout joueur qui se respecte. Le service a récemment dévoilé sa liste des jeux ajoutés pour le mois de juin, mais si cela ne suffit pas pour gagner des abonnés, Microsoft peut bien évidemment compter sur de fortes promotions, comme c’est le cas aujourd’hui avec la possibilité d’obtenir 3 mois pour seulement 1 euro.

Le Xbox Game Pass Ultimate, c’est quoi ?

L’accès à plus de 100 jeux en cloud ou téléchargement

Tous les avantages du Xbox Live Gold

Via PC ou Xbox

L’offre du jour concernant le Xbox Game Pass Ultimate propose de payer 1 mois pour seulement 1 euro, puis Microsoft vous rajoute gratuitement 2 mois supplémentaires. Le prix passe ensuite à 12,99 euros par mois, mais vous pourrez annuler le prélèvement automatique toute de suite après votre transaction. L’offre est réservée à celles et ceux qui n’ont pas d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate en cours.

L’offre gaming ultime

Le Xbox Game Pass Ultimate est le fer de lance de Microsoft côté gaming. Le service permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux vidéo de haute qualité, aussi bien sur les consoles de Microsoft (Xbox One/Xbox Series S/ Xbox Series X) que sur PC. Vous pourrez donc télécharger sans surcoût les nombreux titres du catalogue et y jouer en illimité. Certains jeux sont même disponibles directement en streaming via xCloud (le service est aussi disponible sur smartphone et tablette).

On y retrouve de nombreux jeux des éditeurs tiers, notamment avec le service EA Play inclut gratuitement, qui permet de profiter des principaux titres d’Electronic Arts sur PC, avec même des périodes d’essais de certains jeux pendant 10 heures. Mais le plus important, c’est bien entendu les jeux Xbox Games Studios ajoutés dès le jour de la sortie. Récemment, c’était le cas de Forza Horizon 5 ou encore Halo Infinite.

Sans oublier le Xbox Live Gold

Outre les avantages précédemment cités, le Game Pass Ultimate permet aussi aux abonnés de profiter de nombreuses réductions exclusives sur le Microsoft Store, mais aussi de profiter des atouts du Xbox Live Gold. Sur console, il permet de jouer en ligne, mais pas que, puisqu’il permet également d’obtenir des jeux gratuits tous les mois. La sélection de ce mois de juin inclut par exemple le célèbre Super Meat Boy.

