C’était annoncé, cela va devenir une réalité. Ubisoft commence à lâcher ses blockbusters dans le Xbox Game Pass. En juin, les abonnés pourront ainsi profiter de For Honor et Assassin’s Creed Origins. Le space opera Chorus ou encore Spacelines from the Far Out sont aussi à l’honneur.

Avant la tenue du Xbox & Bethesda Showcase le 12 juin prochain, Microsoft a dévoilé la première liste des titres qui arrivent dans le Xbox Game Pass en juin. Une courte liste qui laisse clairement entendre que le rendez-vous estival du Summer Game Fest sera riche en annonces pour enrichir le catalogue du service sur abonnement.

Comme promis, les premiers jeux Ubisoft font leur apparition, à commencer par For Honor et Assassin’s Creed Origins. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront même profiter d’un Pack Deluxe pour ce dernier avec l’ajout de la mission Embuscade en mer, du pack Cobra du désert (comprenant une tenue, deux armes légendaires, un bouclier légendaire et une monture) et de trois points de compétence.

Les jeux ajoutés en juin

Déjà disponible : Microsoft Flight Simulator – Extension Top Gun : Maverick No Man’s Sky : Expédition Leviathan Sea of Thieves : Lost Sands Adventure (jusqu’au 9 juin)

1er juin : For Honor : Marching Fire Edition (Xbox, PC et Cloud)

2 juin : Ninja Gaiden : Master Collection (Xbox et PC)

7 juin : Assassin’s Creed Origins (Xbox, PC et Cloud) Chorus (Xbox, PC et Cloud) Disc Room (Xbox, PC et Cloud) Spacelines from the Far Out (Xbox et PC)



For Honor est un jeu de combat à l’arme, ambiance beat’em all, dans lequel vous incarnez différents combattants (Chevaliers, Vikings, Samouraïs) et devez battre vos adversaires en solo ou en multijoueurs en ligne, avec plusieurs modes de jeu (match à mort, capture de drapeau…). L’édition Marching Fire apporte le mode Arcade ainsi que le PvE sans fin seul ou à plusieurs, et un mode 4 contre 4. Une 4e faction fait son apparition.

On ne présente plus la saga Assassin’s Creed qui va fêter ses 15 ans. À sa sortie, Origins repensait le concept en emmenant les joueurs dans l’Egypte ancienne, explorant les pyramides et les bords du Nil pour revenir à la fondation de la Confrérie.

En 2089, un disque géant est apparu en orbite autour de Jupiter. Jouez les scientifiques courageux pour explorer les lieux dans Disc Room sans avoir peur de mourir. Si vous préférez une gestion coopérative davantage roguelike de votre balade dans l’espace, embarquez sur Spacelines from the Far Out, jeu un peu loufoque à l’ambiance 1960s où vous devez améliorer vos personnages et personnaliser vos vaisseaux.

Pour la virée spatiale façon space opera, optez pour Chorus et prenez le contrôle de Nara afin de détruire le culte obscur qui l’a créée. À vous l’exploration de temples et les combats à bord du chasseur Forsaken.

Enfin, Ninja Gaiden : Master Collection plaira aux amateurs de batailles de ninjas. Les trois jeux de la saga sont réunis, avec le choix de multiples personnages et différents costumes.

Ils quittent le service le 15 juin

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass laisse aussi partir des jeux de son service. Les abonnés n’y auront donc plus accès sans payer le jeu. Mais il est toujours possible de profiter d’une remise de 20 % si vous achetez le jeu avant qu’il ne disparaisse.

Darkest Dungeon (Xbox, PC et Cloud)

Donjons & Dragons : Dark Alliance (Xbox, PC et Cloud)

Greedfall (Xbox, PC et Cloud)

Limbo (Xbox, PC et Cloud)

Worms Rumble (Xbox, PC et Cloud)

