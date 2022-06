La 8K devient enfin plus accessible avec ce TV LG NanoCell 65″ à 869 €

Les téléviseurs offrant une résolution 8K sont souvent très onéreux, et les promotions intéressantes ne sont pas courantes. Mais aujourd'hui, petite exception est faite sur le TV LG 8K 65NANO956NA, qui est affiché à 869 euros au lieu de 1 999 euros chez Ubaldi.

Après la 4K, place à la 8K. Ces téléviseurs, qui proposent une définition de 7680 x 4320 pixels, sont de plus en plus nombreux sur le marché. Et même si les contenus 8K natifs ne sont pas encore légion, posséder un TV 8K reste tout de même un bon investissement pour l’avenir. Surtout quand le prix n’est plus aussi haut que d’ordinaire, comme c’est le cas avec le modèle 65NANO956NA de LG. Ce dernier profite en effet de plus de 1 000 euros de réduction actuellement, ce qui pourrait en convaincre plus d’un.

Les points forts de ce TV LG 8K

Une définition 8K (7680 x 4320 pixels) sur 65 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

L’interface WebOS

Lancé à 2 499 euros, mais souvent affiché à un prix barré de 1 999 euros sur le site de la marque, le TV LG 8K 65NANO956NA est désormais disponible à seulement 869 euros chez Ubaldi.

Un téléviseur massif avec une qualité d’image rare

Doté de bordures très fines, voire invisibles, le téléviseur LG 8K 65NANO956NA laisse déjà toute sa place à l’image, qui s’étendra sur une diagonale de 65 pouces. On a donc là un TV plutôt imposant, mais outre ce design sobre et élégant comme la marque sait si bien le faire, son principal intérêt réside bien sûr dans sa définition 8K (7680 x 4320 pixels). Évidemment, si les contenus adaptés sont encore rares, il est tout de même possible de d’ores et déjà profiter d’un excellent niveau de détails et d’une qualité d’image étonnante. De plus, pour upscaler efficacement les contenus 4K en 8K, le TV embarque le puissant processeur A9 8K Gen 3, qui se chargera également d’optimiser la qualité de l’image au niveau de ses couleurs, par exemple. Mais ce n’est pas tout ce que propose cet écran : ce dernier embarque aussi la technologie NanoCell, qui se rapproche du QLED inventé par Samsung. Si la qualité reste toutefois inférieure à l’OLED, on aura ici droit à des couleurs plus vives et des noirs plus intenses que sur certains modèles LCD.

De plus, ce modèle est compatible avec plusieurs normes vidéos, comme le HDR10 et le Dolby Vision, pour une meilleure expérience visuelle. Côté qualité sonore, le Dolby Atmos sera bien présent pour offrir un son vaste et bien immersif. Le mode Filmmaker, que l’on retrouve sur un grand nombre de TV de la marque, sera aussi disponible, et permettra à l’image de coller parfaitement à la vision de la réalisatrice ou du réalisateur du film visionné.

Une interface toujours aussi efficace

TV LG oblige, cette référence s’accompagne bien sûr du système d’exploitation webOS 5.0, qui se démarque encore aujourd’hui par sa fluidité et sa navigation intuitive. Autrement, vous pourrez profiter des compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa ou encore HomeKit. AirPlay 2 et Miracast seront également de la partie pour vous permettre de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Enfin, la télécommande Magic Remote, agrémentée de son pointeur efficace, sera aussi fournie.

En revanche, ce TV LG 8K ne sera pas optimal pour celles et ceux qui souhaiteraient l’utiliser pour jouer sur une console next-gen, puisque ce modèle propose deux ports HDMI 2.1 uniquement compatibles avec l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de réduire considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. En effet, le téléviseur de LG ne peut pas afficher de la 4K à 120 fps avec une dalle 50 Hz. Il dispose toutefois d’un mode True Motion qui peut simuler un affichage 100 Hz.

Retrouvez le TV LG 8K 65NANO956NA à 869 € sur Ubaldi

