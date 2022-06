Amazon brade à un très bon prix ce pack de 4 caméras qui filment en 2K

Si vous souhaitez investir dans un système de surveillance complet avant de partir en vacances cet été, ce kit composé de 4 caméras connectées pourrait bien vous plaire. Il est d’ailleurs proposé à un meilleur prix : 379 euros contre 499 euros habituellement.

À l’approche des vacances d’été, il peut s’avérer utile d’investir dans un système de caméra connecté complet afin de toujours garder un oeil à votre domicile, même en votre absence. Ce n’est pas nécessairement un budget énorme qui vous sera demandé, surtout quand des références arrivent à faire tout aussi bien que les leaders du marché, mais pour moins cher. C’est le cas de la marque Eufy, qui propose des caméras connectées assurant de bonnes performances, et dont l’un de ses meilleurs modèles est actuellement dans un pack contenant 4 caméras pour un prix plus abordable grâce à cette remise de près de 25 %.

Qu’est ce que propose ce pack ?

Quatre caméras extérieures sans fil solide avec 6 mois d’autonomie

Capable de filmer en 2K (vision nocturne)

Détecte les mouvements et alerte en temps réel

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Initialement au prix de 499,99 euros, le lot de quatre caméras de surveillance EufyCam 2C Pro est en promotion à 379,99 euros sur le site d’Amazon, soit 110 euros d’économie sur la facture.

Résistante et simple à installer

Dans ce pack, on retrouve la référence 2C Pro de Eufy proposée dans un pack. Ce dernier contient quatre caméras de surveillance sans fil conçu pour l’extérieure. Elles arriveront donc à faire face aux intempéries notamment grâce à la certification IP67 présente pour chacune d’entre elles. Comme évoqué plus haut, la caméra de chez Eufy fonctionne sans fil avec son HomeBase et s’installe en quelques minutes. Afin d’assurer une bonne autonomie, celle-ci dispose d’une batterie de 6 700 mAh. Selon le constructeur, cela vous assure une endurance de 6 mois — une autonomie qui peut varier selon la durée enregistrée des caméras.

Un rendu d’image bien détaillé, et les fausses alertes réduites

En matière de qualité, la caméra de Eufy filme en 2K avec un champ de vision à 140° afin de couvrir le plus de périmètres possible. Avec une telle résolution, l’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage et gagne en détail même avec le zoom. La vision nocturne sera tout aussi efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré pour avoir des images plus nettes. Ce dernier éclairera la zone visée par la caméra, et dissuadera au passage les intrus.

Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes. Il est également possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie. Et si généralement il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés..

Et la concurrence ?

Si vous souhaitez comparer le modèle présenté dans cet article avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieure en 2022.

