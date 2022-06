À l’approche de l’été, Boursorama Banque vous offre 130 € de prime

Boursorama Banque est une banque en ligne très prisée pour ses prix compétitifs. Et pour séduire de plus en plus de clients, elle relance son évènement Pink Week-End permettant de bénéficier d'une prime allant jusqu'à 130 euros.

La banque en ligne Boursorama Banque renouvelle son opération Pink Week-end qui permet à tous nouveaux clients souhaitant ouvrir un compte avec carte bancaire de bénéficier d’une prime pouvant aller jusqu’à 130 euros. Cette offre est limitée dans le temps. Elle est valable dès aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin du week-end.

Un compte chez Boursorama Banque, c’est…

Une inscription en moins de 10 minutes

Une carte gratuite, même sans revenu

Compatible Apple Pay, Google Pay, Paylib et Samsung Pay

0 € de frais de tenue de compte

Avec le code promo PWEMOV à renseigner dans le formulaire d’inscription, vous bénéficiez de 80 euros directement à l’ouverture du compte. Le reste des 50 euros est versé pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire. Cette offre est valable jusqu’au lundi 13 juin 2022.

Les meilleurs avantages d’une banque en ligne à pas cher

Filiale de la Société Générale, Boursorama Banque bénéficie de tout le savoir-faire d’une grande banque française tout en proposant des prestations innovantes d’une banque en ligne. Et contrairement à de nombreux concurrents, Boursorama Banque délivre un IBAN français, ce qui est loin d’être négligeable.

Le gros avantage des banques en ligne se situe en général autour des tarifs plus bas voir même nuls dans certains cas et Boursorama fait partie des bons élèves dans ce domaine avec des frais de tenu de compte gratuit si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. L’autre avantage concerne les Globe-trotteurs, car les paiements par carte et les retraits de cash en ATM ne disposent d’aucuns frais. De plus, les cartes proposées sont elles aussi gratuites en fonction des revenus ou du montant de dépôt initial, qui est par ailleurs obligatoire lors de l’ouverture du compte.

Votre banque dans votre poche

Enfin, qui dit banque en ligne dit application. Même si celle-ci est sous forme de Web app, ce qui n’est pas la meilleure solution dans le domaine, elle propose l’essentiel afin de gérer facilement ses comptes, afficher ou envoyer son RIB, faire des virements et monitorer ses dépenses. Son gros avantage pratique est qu’elle est compatible avec les systèmes Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de Boursorama Banque.

Comment se passe l’ouverture d’un compte sur Boursorama Banque ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations personnelles d’usage dans chaque champ disponible sans oublier de renseigner le code promo PWEMOV avant de valider la suite. Il suffit ensuite de 10 minutes montre en main pour remplir le formulaire d’ouverture en pensant bien sûr à avoir tous les documents nécessaires, comme le RIB de votre banque habituelle, un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler plus de 2 semaines. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 130 euros ?

À l’ouverture, quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 80 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, il vous faudra utiliser au moins une fois le service de mobilité bancaire de Boursorama Banque baptisé « Easy Move » pour toucher les 50 euros supplémentaires. Notez que ces virements sont effectifs une fois le compte ouvert et suite à acceptation du dossier par la banque.

