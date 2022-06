RED vs B&You : qui propose les meilleurs forfaits 80 et 160 Go du moment ?

Une nouvelle fois, RED by SFR et Bouygues Télécom se livre bataille avec les mêmes armes du côté des forfaits mobile. Ces opérateurs proposent en ce moment les mêmes offres, mais de petites différences font pencher la balance d'un côté.

C’est devenu un marronnier dans le monde des forfaits mobile sans engagement, RED et Bouygues Télécom se livrent régulièrement bataille pour proposer les meilleures offres quitte à ce que ce soit les mêmes ! Il est donc toujours intéressant de les confronter sur divers critères pour savoir lequel est le plus à même de combler vos attentes. Alors qui réussit le mieux à faire évoluer ses offres dans le temps ? Réponse dans ce versus !

Les offres RED by SFR et B&You

RED vs B&You : la qualité du réseau

RED est tributaire du réseau dé l’opérateur historique SFR : 99% du territoire est couvert pour les communications et 94% en réseau 4G. Le réseau est principalement présent en zone urbaine, mais des efforts ont été faits pour que les zones rurales soient aussi correctement desservies en réseau 4G.

En moyenne, l’Arcep a mesuré en France un débit 4G en téléchargement de 69 Mb/s (102 Mb/s en zone de haute densité et 41 Mb/s en zone rurale). C’est forcément moins qu’Orange qui dispose du meilleur réseau de ce point de vue, mais c’est un peu plus que chez Bouygues.

La 5G est activable sur les deux forfaits de 80 et 160 Go avec 5 euros de plus par mois. Pour le moment, les mesures de débit sont encore trop peu précises pour se faire un avis, mais nul doute que c’est un argument de poids pour qui souhaite passer au réseau de nouvelle génération à moindre coût.

En utilisant le réseau Bouygues Telecom. B&You s’assure lui aussi une couverture de plus de 99 % du territoire en communication et 94% en 4G comme le montre la carte interactive de l’Arcep.

Toujours selon ces données, B&You apporte un débit moyen en France de 55 Mb/s en téléchargement. Ce n’est pas au niveau du réseau Orange qui monte à près de 110 Mb/s de moyenne, mais c’est tout de même largement suffisant pour lire des vidéos en streaming avec un niveau de qualité en HD. Côté communication (Appel, SMS, MMS), on constate une quasi-égalité du côté de la qualité et de la fiabilité par rapport à RED, ce n’est pas un point à mettre en avant dans ce versus.

Au final c’est la moyenne des débits qui fera foi dans ce round et c’est RED qui l’emporte d’une courte tête.

Vainqueur : RED

RED vs B&You: la quantité de 4G en Europe et DOM

RED by SFR a pour particularité de proposer des enveloppes 4G supplémentaires utilisables à l’étranger. Celles-ci viennent donc se rajouter au forfait de base et ne sont pas décomptées. Pour le forfait de 80 Go, on a droit à 12 Go et pour le forfait 160 Go, c’est 15 Go qui sont prévus pour ces destinations.

Notez que pour les deux forfaits, une option permettant de monter à 20 Go est disponible à 5euros de plus par mois et ajoute les USA et le Canada dans les destinations compatibles.

B&You de son côté reste plus classique avec 12 Go utilisables sur le forfait de 80 Go en Europe et DOM et jusqu’à 20 Go pour le forfait de 160 Go. La grosse différence se fait surtout sur le fait que B&You décompte les données utilisables à l’étranger du forfait de base, il ne s’agit pas d’une enveloppe proposée en plus.

Dans les faits, RED est plus flexible que son concurrent sur ce round. Il est donc l’opérateur à privilégier si l’on compte se rendre à l’étranger.

Vainqueur : RED

RED vs B&You: les options

Contrairement à SFR, RED ne propose pas de services permettant d’avoir accès à la TV depuis son mobile, même via une option supplémentaire par mois. Ceci étant réservé aux clients SFR. On retrouve seulement les options payantes d’activation de la 5G ainsi que l’activation des zones US et Canada.

De son côté, B&You propose en option et sans engagement le bouquet b.tv comprenant + de 70 chaînes. Il s’agit d’une option facturée 6 euros de plus par mois avec un premier mois offert via ses nouveaux forfaits mobile. B&You propose également d’autres options plus variées comme son service de cloud Gaming Pleio pour 9,99 euros/mois. Une autre option très pratique baptisée Onoff permet d’attribuer un second numéro à son forfait sans avoir à utiliser une autre carte SIM.

Avec un nombre d’options plus important et surtout sans engagement, c’est B&You qui remporte ce round.

Faut-il choisir RED ou B&You ?

De notre point de vue, c’est RED qui propose en ce moment la meilleure offre. Il compte surtout avec une petite avance sur la qualité du réseau et une meilleure offre si l’on compte se déplacer à l’étranger avec son forfait mobile.

Les offres RED et B&You sont disponibles jusqu’au 12 juin 2022.

