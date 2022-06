Avec 300€ de moins, ce laptop gaming avec une RTX 3070 est un bon deal

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, nous avons la solution : le laptop Acer Nitro 5 équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 est aujourd’hui disponible à 1 199 euros contre 1 499 euros habituellement.

Pour profiter de ses jeux en qualité Ultra, mieux vaut miser sur une machine avec une fiche technique solide. Et en la matière, le PC portable gaming Nitro 5 de Acer présente de nombreux atouts pour séduire les joueuses et les joueurs les plus exigeants : une Nvidia GeForce RTX 3070, un Intel Core i5 de 11e gen et un SSD de 512 Go. Et si généralement il faut payer le prix fort pour profiter d’une telle configuration, aujourd’hui le modèle AN515-57-50MM profite de 20 % de remise immédiate.

Les points forts de ce laptop gaming

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Performant pour le jeu : avec sa RTX 3070 + i5 11400H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le PC portable gaming Acer Nitro 5 (AN515-57-50MM) est désormais à 1 199 euros sur Amazon.

Un PC portable robuste

À première vue, le Acer Nitro 5 (AN515-57-50MM) est résolument tourné vers le gaming avec son clavier rétroéclairé et son châssis robuste qui respire la solidité. Il profite tout de même d’un format assez compact, et peut être facilement transportable.

Une fois allumée on découvre un écran de 15,6 pouces, une diagonale plutôt confortable pour jouer. Sa dalle IPS affiche une définition Full HD. Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive. On retrouve même la technologie DTS:X DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu.

Pour jouer en Ultra sans souci

À l’intérieur de la machine, on retrouvera un combo sans concession et puissant : un processeur Intel Core i5 11400H de 11e génération, associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, le tout complété par 16 Go de mémoire vive. Avec une configuration semblable, vous pourrez faire tourner les titres les plus gourmands sans souci, en poussant les paramètres graphiques à leur maximum. Le tout sera agrémenté d’un SSD d’une grande capacité de stockage : 512 Go. Avec cela, vous pourrez profiter de temps de chargement considérablement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Le laptop de Acer promet plus de 10 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Côté connectique, on retrouve un port USB Type-C, deux ports USB, un port HDMI et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 11.

