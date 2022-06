Huawei brade son écran PC gaming (165 Hz et 2K) avec 3 accessoires en prime

Le Huawei MateView GT est un écran PC dédié au gaming et possède de bons arguments pour satisfaire au mieux les joueurs assidus. En ce moment, il s’affiche en promotion à seulement 289,96 euros avec des accessoires, tels qu'une souris, un clavier et un tapis.

Dans le catalogue de Huawei, on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose son MateView GT 27. Il a de quoi séduire les joueurs, notamment par ses caractéristiques qu’ils proposent : une définition QHD et un taux de rafraîchissement élevé, avec en prime des accessoires bureautiques pour un setup complet. C’est donc un moniteur complet qui profite en ce moment d’une remise de presque 30 % sur son prix initial.

Le Huawei MateView GT 27 en quelques mots

Une dalle 2K incurvée de 27 pouces

Un écran rafraîchi à 165 Hz

Prend en charge la technologie HDR

Des accessoires en plus

Avec un prix de lancement à 399,99 euros, l’écran PC gaming Huawei MateView GT (27 pouces) est proposé dans un pack à prix réduit. En ajoutant un clavier, une souris ainsi qu’un tapis de charge sans fil, le tout vous revient à seulement 289,96 euros une fois dans la panier sur le site du constructeur.

Un moniteur gaming qui joue la discrétion

Rares sont les écrans gaming au look minimaliste et fin, et avec le MateView GT de Huawei c’est plutôt réussi. Son écran reste sobre au possible et mise sur le minimalisme pour convaincre. Contrairement au modèle 34 pouces, ce moniteur est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

L’écran de 27 pouces adopte une dalle IPS affichant une définition QHD au format 16:9, soit 2560 x 1440 pixels. La retranscription des couleurs sera bien maîtrisée, bien plus que sur une dalle TN par exemple. Mais surtout, le moniteur est compatible HDR, avec un taux de contraste de 4000:1. Soit l’assurance de profiter d’une bonne qualité d’image, avec en plus des noirs plus profonds et une colorimétrie maîtrisée.

Une configuration solide pour le jeu

Pour assurer un bon confort, Huawei propose une dalle incurvée 1500R et des bordures quasi inexistantes sur 3 côtés, afin de favoriser l’immersion en jeu et proposer une expérience de manière plus réaliste. Ce format peut être aussi bien adapté à une large variété d’applications, comme la bureautique. On retrouve d’ailleurs dans ce pack un clavier ainsi qu’une souris pour avoir une configuration complète en télétravail.

Le MateView GT est aussi bien conçu pour les gamer. Il propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, qui offrira une belle fluidité au cours des sessions de jeu. Son taux de réponse, qui s’élève à 4 ms, n’est pas le plus court sur le marché, mais cela sera amplement suffisant pour profiter d’une bonne réactivité dans les actions. Pour finir, le discret couvercle à l’arrière de l’écran révèle les interfaces HDMI et DP, permettant de connecter des ordinateurs portables, des consoles de jeux et d’autres appareils.

