Grâce à une promotion, cet écran PC gaming 24″ et 165 Hz est à un très bon prix

L'écran PC Acer Nitro XV240YPbmiiprx, taillé pour le gaming, propose une fiche technique complète pour les joueuses et joueurs exigeants. En ce moment, il voit même son prix baisser de 60 euros chez Darty et à la Fnac, où il passe de 259 euros à 199 euros.

La marque Acer propose une foule d’écrans PC destinés au gaming et dont les prix restent contenus par rapport à la concurrence. Leur rapport qualité-prix est ainsi très souvent intéressant, et le modèle Acer Nitro XV240YPbmiiprx en est un bon exemple. Entre sa dalle de 24 pouces rafraîchie à 165 Hz et sa compatibilité avec AMD FreeSync, cet écran permet de profiter comme il se doit de ses sessions de jeu. Son autre avantage majeur, c’est son prix qui baisse de 60 euros en ce moment.

Les points forts de l’écran PC gaming Acer Nitro

Une dalle Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour plus de fluidité

Une compatibilité avec AMD FreeSync

Initialement affiché à 259 euros, l’écran PC gaming Acer Nitro XV240YPbmiiprx est désormais proposé à 199 euros chez Darty et à la Fnac.

Des bordures fines pour laisser toute sa place à l’image

L’écran PC gaming Acer Nitro XV240YPbmiiprx possède tout d’abord des bordures très fines, pour ne pas dire invisibles, qui permettent de placer l’image au centre du jeu. Ces bordures encadrent une dalle IPS de 23,8 pouces, Full HD, ce qui sera amplement suffisant pour les joueuses et joueurs qui n’ont pas besoin d’une très grande diagonale pour leurs sessions. Le tout est soutenu par un pied rond, qui ne prend pas beaucoup de place sur le bureau, ce qui laisse tout le loisir de placer plusieurs périphériques à côté. Notez aussi que l’inclinaison de l’écran pourra être modulée selon les préférences de l’utilisateur.

La fluidité est de mise, et les déchirures d’écran un lointain souvenir

Le principal atout de cet écran PC gaming reste tout de même son taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Ajoutons à cela un taux de réponse de 2 ms, qui n’est certes pas le plus court, mais il permettra de vous éviter tout retard dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment. L’autre bon point de cet écran PC, c’est bien sa compatibilité avec AMD FreeSync, qui se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties.

Enfin, concernant sa connectique, l’écran Acer Nitro XV240YPbmiiprx comporte deux ports HDMI et un DisplayPort pour pouvoir brancher d’autres appareils afin de compléter votre setup, comme un autre écran par exemple. L’écran possède également un port jack 3,5 mm afin de connecter un casque.

La concurrence de l’Acer Nitro

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.