150 € offerts simplement en ouvrant un compte ? C’est Boursorama Banque qui régale !

C'est un nouveau Pink Week-End que nous propose Boursorama Banque avec la possibilité d'obtenir jusqu'à 150 euros pour l'ouverture d'un premier compte chez la banque en ligne numéro un en France.

Vous avez un peu de temps devant vous pour ce début d’été ? Et pourquoi ne pas enfin changer de banque et passer au tout-en-ligne en empochant un peu d’argent au passage ? C’est ce que propose Boursorama Banque avec son nouveau Pink Week-End. Avec cet événement temporaire, la banque en ligne aux 4 millions de clients en France vous permet d’obtenir jusqu’à 150 euros simplement en ouvrant un compte chez eux. On vous donne la marche à suivre dans cet article.

Que propose Boursorama Banque ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

L’offre du Pink Week-End est disponible jusqu’au 11 juillet 2022 inclus et vous permet d’obtenir jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte. Pensez à utiliser le code PINKMBA pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne pas chère

En étant une filiale du groupe Société Générale, on aurait pu penser que Boursorama Banque proposerait des tarifs similaires à une banque traditionnelle. Rassurez-vous, il n’en est rien. La banque en ligne est en effet parmi les moins chères du marché et propose des offres adaptées à chaque budget. Les cartes Welcome et Ultim sont par exemple totalement gratuites sous réserve d’au moins une utilisation par mois. La vraie différence avec l’offre payante Ultim Metal à 9,99 euros par mois se fait au niveau des retraits à l’étranger qui sont illimités et gratuits, là où les autres font l’objet de frais. Autrement, si vous ne prévoyez d’utiliser votre carte en dehors de France uniquement pour les paiements, ce sera gratuit pour tous.

Un environnement applicatif complet

En tant que banque en ligne, Boursorama banque propose bien évidemment une application dédiée disponible sur iOS et Android. Elle s’avère tout à fait fonctionnelle, très complète et a gagné en ergonomie au fil des mois.

D’un coup d’œil, vous avez accès à l’ensemble de vos dernières dépenses et l’état de votre compte. Vous avez également la possibilité de faire facilement des virements, d’afficher et d’envoyer son RIB ou même de bloquer son compte et sa carte en cas de vol ou de perte de cette dernière. Elle offre également une compatibilité avec Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay pour permettre de payer sans contact avec son smartphone ou sa montre connectée.

Comment obtenir 150 euros ?

À l’ouverture, quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 20 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, vous pourrez obtenir 80 euros supplémentaires en commandant une carte WELCOME ou ULTIM ou choisir la gratuité des 8 premières cotisations. Enfin, vous pourrez obtenir encore 50 euros de la même façon pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

