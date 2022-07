Merci ING, Boursorama Banque a gagné 33 % de clients en un an

Moins d'un an après avoir franchi le cap des 3 millions de clients, Boursorama Banque dépasse aujourd'hui la barre des 4 millions. Elle reste plus que jamais la banque en ligne numéro un en France

C’était déjà écrit. Après la fin des activités de banque en ligne en France d’ING et le rachat de la base client de cette dernière, Boursorama Banque n’avait d’autre destin que de voir son compteur de clients exploser très rapidement. C’est aujourd’hui chose faite puisqu’elle annonce avoir franchi le cap des 4 millions de clients ayant souscrit à un compte chez la banque en ligne filière de la Société Générale.

100 000 nouveaux clients par mois

La croissance du portefeuille de client de Boursorama Banque avait déjà pris une nature exponentielle avant même l’arrivée des clients ING. Cependant, le communiqué affirme que près de 400 000 nouveaux clients ont été accueillis au premier trimestre de cette année avant la signature de l’accord de partenariat avec la banque en ligne d’origine Neerlandaise.

Boursorama Banque se positionne donc vers un nouveau cap de 5 millions de clients. Une base certes symbolique, mais qui donne à la banque en ligne une volonté d’engranger des bénéfices à moyen termes.

Notre avis complet sur l'offre de Boursorama Banque

Avis Boursorama Banque : que vaut la première banque en ligne de France en 2022 ?

Une offre de banque en ligne bon marché qui séduit

La banque en ligne explique son succès par la variété de ses produits bancaires et surtout de ses tarifs parmi les plus compétitifs du marché. Dans un contexte d’inflation (élément de langage utilisé par la banque) elle met en avant son palmarès de banque la moins chère depuis 14 ans consécutifs d’après une enquête réalisée par Le Monde et MeilleureBanque.com publiée fin 2021.

Boursorama met aussi l’accent sur la catégorie des jeunes actifs qui sont les premiers à disposer d’un compte dans une banque en ligne. Aujourd’hui, deux tiers de ses nouveaux clients en 2022 ont moins de 30 ans. La mise en place de produits bancaires correspondants à cette catégorie d’âge joue sans doute dans ces chiffres, là où d’autres banques en lignes ou néobanques sont bien plus limitées sur ces champs d’action.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.