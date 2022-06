Société Générale VS Boursorama Banque : quelle est la meilleure offre de bienvenue du moment ?

La Société Générale et Boursorama Banque ont décidé de mettre en avant leurs nouvelles offres de bienvenues en même temps : jusqu'à 130 euros pour l'ouverture d'un premier compte. Mais quelle banque mérite d'accueillir votre argent ?

La Société Générale et Boursorama Banque ont choisi toutes deux cette fin de mois de juin pour proposer leurs propres offres de bienvenues. L’occasion pour nous de départager leurs offres globales en fonction des tarifications des comptes et de leurs applications respectives. Alors quelle banque en ligne sera la plus recommandable ? Réponse dans ce nouveau versus.

Les offres Société Générale et Boursorama Banque en bref

Société Générale VS Boursorama banque : les offres

Si l’on parle d’offre de banque en ligne chez la Société Générale, ce n’est pas pour rien. La Société Générale a depuis quelque temps revu toute son offre pour ressembler à tout ce que peut offrir une banque en ligne en termes de tarif et de service. C’est avec Sobrio que la banque va dans ce sens. Le gros avantage comparé à d’autres banques du genre est de bénéficier de l’accès à des produits plus spécifiques comme les assurances, les prêts ou les livrets d’épargne. Puisque l’on parle des offres, la première carte VISA nommée Evolution est accessible à 7,20 euros par mois, la seconde VISA Classique est à 7,90 euros par mois et la dernière, la VISA Premier, est à 14,90 euros mensuels. Vous pouvez donc profiter de cette offre de 130 euros pour dans un premier temps vous voir rembourser une bonne partie des cotisations annuelles de ces cartes. Si l’on compare à Boursorama Banque, l’offre est un peu plus riche, mais aussi plus chère, à vous de voir ce qu’il vous convient le mieux en fonction des options proposées.

On reste dans le groupe Société Générale puisque Boursorama Banque en est l’une de ses plus proches filiales. D’abord pensée comme un service de courtage boursier, elle a rapidement développé ses activités de banque en ligne au point d’en devenir l’une des plus grosses références en France. Il n’y a qu’à regarder parmi les meilleures banques de notre comparateur pour s’en rendre compte. Boursorama propose des comptes courants assortis de cartes bancaires Visa, dont une totalement gratuite. L’offre la plus intéressante est l’offre Ultim Metal qui pour 9,99 euros par mois propose le niveau d’assurance VISA le plus élevé ainsi que des plafonds de retraits et de paiement bien plus avantageux. Côté tarification, la banque en ligne fait partie des bons élèves avec des frais de tenue de compte gratuits dans le cas où vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Les retraits de cash sont également gratuits à l’étranger (hors frais de change). De plus, la banque est accessible à la majorité des particuliers, car elle ne demande pas de conditions d’entrée particulières hormis un dépôt initial d’une somme de 300 euros.

Sur ce round, nous avons préféré l'expérience applicative de Boursorama qui profite d'une interface plus réactive, exclusive et surtout mieux agencée. Certes, l'application Société Générale n'est pas en reste, mais elle ressemble beaucoup trop à ce que peut proposer la concurrence des autres banques traditionnelles, sans pour autant que cela soit rédhibitoire.

Vainqueur : Boursorama banque

Société Générale VS Boursorama banque : l’application

L’application Société Générale permet de gérer entièrement son ou ses comptes depuis son smartphone. Malgré une ergonomie perfectible, elle dispose d’un système pratique de jauge ajustable en fonction de son budget en plus d’une catégorisation automatique de ses dépenses pour mieux gérer ses finances. Côté Sécurité, elle donne accès au déverrouillage par empreinte digitale ou au blocage du compte d’une simple touche en cas de perte ou de vol de sa carte. Elle est également compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile ou montre connectée, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Société Générale Télécharger Société Générale gratuitement APK

En tant que banque en ligne, Boursorama permet bien évidemment d’ouvrir un compte depuis sa plateforme web, mais aussi, et surtout depuis son application, ce qui est un avantage par rapport à sa concurrente. Cette dernière est disponible sur Android et iOS et permet d’avoir accès à 100% des services depuis son mobile et sans conseiller bancaire. L’ensemble est très réactif et les fonctionnalités de sécurité sont parfaitement intégrées comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte en cas de perte ou de vol de la carte. On a également la possibilité de faire facilement des virements, d’afficher et d’envoyer son RIB ou de catégoriser vos dépenses automatiquement. Enfin, Boursorama banque est de loin la banque qui va le plus loin en termes de paiement mobile puisqu’elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Sur ce round, nous avons préféré l’expérience applicative de Boursorama qui profite d’une interface plus réactive, exclusive et surtout mieux agencée. Certes, l’application Société Générale n’est pas en reste, mais elle ressemble beaucoup trop à ce que peut proposer la concurrence des autres banques traditionnelles, sans pour autant que cela soit rédhibitoire. .

Vainqueur : Boursorama banque

Société Générale VS Boursorama banque : l’offre de bienvenue

Les deux banques disposent toutes deux d’une offre de bienvenue pour une première ouverture de compte. Dans les deux cas, le principe reste le même : vous obtenez une première somme d’argent en ouvrant votre compte et le reste dépend d’un autre service appartenant à la banque, auquel il faut souscrire pour y avoir droit.

Comment profiter des 130 euros chez la Société Générale ?

À l’ouverture du compte Sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 50 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Enfin, 6 mois de cotisation vous sont remboursés au bout de la première année du compte, ce remboursement ne peut excéder 80 euros.

Comment profiter des 130 euros chez Boursorama banque ?

À l’ouverture, quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 80 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, il vous faudra utiliser au moins une fois le service de mobilité bancaire de Boursorama Banque baptisé « Easy Move » pour toucher les 50 euros supplémentaires. Notez que ces virements sont effectifs une fois le compte ouvert et suite à l’acceptation du dossier par la banque.

Pas de vainqueur sur cette manche, si l’offre de la Société Générale et celle de Boursorama Banque étant les mêmes et quasiment similaire en termes de procédé pour les obtenir.

Match nul

Verdict

C’est donc Boursorama Banque qui remporte ce versus. La banque en ligne jouit d’une meilleure lecture de son offre, d’offres gratuites, largement utilisables, ainsi que d’une expérience globale très satisfaisante pouvant largement faire office de compte principal. La Société Générale n’est pas en reste, mais conviendra sûrement plus à un public plus conventionnel.

