Un aspirateur iRobot à moins de 170 € ? C’est possible durant le Prime Day d’Amazon !

Si vous hésitez toujours à investir dans un aspirateur robot, cette offre pourrait bien vous faire changer d'avis. Grâce au Prime Day, le plus abordable des aspirateurs robots d'iRobot est à 169 euros seulement contre 399 euros habituellement.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de se dispenser de passer l’aspirateur. Pour accomplir cette tâche, iRobot propose des références efficaces, même premier prix. Le modèle Roomba 692 n’est pas le plus haut de gamme, mais ce robot aspirateur fera l’affaire pour qui souhaite s’essayer à ce produit. Il a de nombreux atouts, et s’affiche surtout 230 euros moins cher à l’occasion du Prime Day.

L’iRobot Roomba 692, c’est quoi ?

Un aspirateur entrée de gamme

Efficace pour nettoyer en profondeur

Avec une cartographie précise

La compatibilité avec les assistants vocaux

Initialement à 399 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 692 se trouve à son prix le plus bas sur Amazon et s’affiche à seulement à 169 euros.

Si vous souhaitez un aspirateur robot plus performant avec une station d’autovidage, l’iRobot i3 passe à 399 euros contre 729 euros à la base.

Un aspirateur simple qui c’est s’adapter

Loin d’être le plus premium du catalogue d’iRobot, le Roomba 692 arrive à proposer un nettoyage complet et efficace pour son prix. Cela est permis grâce aux nombreux capteurs qu’il embarque afin de se repérer et de naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Ses capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée. Il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies.

Un nettoyage réussi pour le prix

Avec ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il nettoie votre intérieur en 3 étapes et aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

Quant à l’autonomie, la marque annonce 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Il est en revanche destiné aux petites surfaces, car le Roomba 692 ne reprendra pas son travail là où il l’avait laissé après s’être entièrement rechargé pendant deux heures. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôler à la voix, ce qui idéal pour gérer rapidement les petits incidents du quotidien.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

