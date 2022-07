L’excellent Samsung Galaxy A52s 5G perd 150 euros pendant le Prime Day

Malgré l'arrivée récente du A53, le Samsung Galaxy A52 dispose d'excellents restes. C'est d'autant plus mis en avant pendant le Prime Day grace à une belle réduction le faisant passer de 439 euros à seulement 289 euros.

Le succès des smartphones Galaxy de Samsung est aussi dû à sa gamme intermédiaire. Ces Galaxy succédé par la lettre « A » gagent depuis quelque temps en popularité et il faut le dire, ils proposent souvent des rapports qualité-prix difficilement pris à défaut. Le Samsung Galaxy A52 est de ceux-ci, on peut le retrouver pendant le Prime Day à un prix encore jamais vu sur la plateforme.

Le Samsung Galaxy A52 5G est un excellent smarphone, pourquoi ?

Il dispose d’un écran Super AMOLED de 120 Hz

Il intègre une puce Snapdragon 750G compatible 5G

Il propose une bonne polyvalence en photo

Au lieu de 439 euros, le Samsung Galaxy A52 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur Amazon, pour le Prime Day. C’est actuellement la meilleure offre jamais vu pour ce smartphone sur la plateforme de vente en ligne.

Un smartphone abordable aux airs de haut de gamme

Le A52 5G propose un design similaire aux Galaxy canoniques. on remarque d’abord ses bordures d’écran très fines, son poinçon centré en haut de l’écran et un dos en plastique avec le module photo inspiré des modèles haut de gamme de la marque sud-coréenne. Cet aspect est mis en avant par un bel écran AMOLED de 6,5 pouces, affichant une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Surtout, ce modèle a l’avantage de posséder un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz, contre 90 Hz pour la version 4G.

Côté performances, le Galaxy A52 5G embarque une puce Snapdragon 750G, compatible 5G et légèrement plus puissante que le Snapdragon 720G qui équipe A52 4G. Avec cette configuration, le smartphone n’aura aucun mal à basculer d’une application à l’autre sans ralentissement, et la fluidité sera globalement au rendez-vous. D’autant plus que vous pourrez profiter de l’excellente interface One UI 3.1 basée sur Android 11. Les jeux 2D peuvent évidemment être lancés sans souci, mais certains jeux 3D gourmands en ressources graphiques ne tournent pas aussi facilement. La fiche technique est par ailleurs complétée par une capacité de stockage de 128 Go, qui peut être étendue jusqu’à 1 To grâce à un slot de carte microSD.

La polyvalence côté photo mais une batterie un peu juste

Le Samsung Galaxy A52 5G présente un spectre large côté photo grâce à un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. La qualité est clairement nettement au rendez-vous, avec des clichés détaillés et des scènes bien exposées, qu’ils soient capturés en plein jour ou même de nuit.

Enfin, le A52 5G assure une bonne autonomie avec sa batterie de 4 500 mAh, qui devrait vous permettre de tenir une journée avec une utilisation intensive. Mais tout dépend de la nature des usages, et de l’activation, ou non, du mode 120 Hz. Pour la recharge, il peut compter sur une charge rapide jusqu’à 25W, mais la boîte ne contiendra qu’un chargeur de 15 W. Pas de charge sans fil non plus avec ce modèle.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A52 5G.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

