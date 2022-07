Google Pixel 6a : le meilleur smartphone en photo à moins de 500 € est en précommande

Le Google Pixel 6a est le nouveau smartphone abordable de la firme de Mountain View. Il est actuellement en précommande chez la majorité des e-commerçants français, avec des Pixel Buds A-Series offerts pour celles et ceux qui craqueront avant la sortie officielle.

Après un Pixel 4a qui date un peu maintenant et un Pixel 5a qui n’est jamais sorti en France, Google lance officiellement son Pixel 6a dans l’Hexagone. Ce nouveau smartphone abordable reprend les meilleurs éléments des flagships actuels de la marque et fait des concessions intelligentes pour baisser la facture finale. C’est le bon compromis du moment si vous voulez un smartphone performant, doué en photo et agréable en main.

Où précommander le Google Pixel 6a ?

Un seul modèle existe pour le Google Pixel 6a, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On retrouve toutefois plusieurs coloris : Galet, Charbon et Sauge. Il est vendu au prix de vente conseillé de 459 euros chez la majorité des e-commerçants français (Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, etc.). Et jusqu’au lancement, soit le 27 juillet 2022, la firme de Mountain View vous offre gratuitement des écouteurs sans fil, les Pixel Buds A-Series.

Le champion de la photo à moins de 500 €

Le Google Pixel 6a reprend globalement le même design que son ainé haut de gamme, avec un bloc photo identique au dos, enfin à première vue. En effet, la composition du module n’est pas vraiment pareille, puisque cette version abordable du smartphone de Google embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6.

Évidemment, la qualité des clichés est au rendez-vous, notamment avec un excellent rendu sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit. Mais le top du top, c’est que le 6a embarque les mêmes algorithmes que les flagships et propose les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement.

La puce Google Tensor répond présente

Depuis l’année dernière, Google veut faire des smartphones entièrement conçus par lui, du logiciel jusqu’aux composants. De là est né le Google Tensor, une puce qui met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google. On peut citer la traduction instantanée en mode hors-ligne ou encore les nombreuses possibilités en photographie, par exemple.

Les performances sont élevées, ce qui vous permettra faire tout ce que vous voulez de façon fluide avec ce smartphone qui tourne nativement sous Android 12, mais le SoC maison de Google n’est pas optimisé pour le gaming. Fortnite se lance en mode épique à 30 fps, mais attendez-vous à quelques chutes de framerate et une chauffe assez prononcée après une longue session.

Des concessions intelligentes

En comparaison avec le Pixel 6, on peut déjà dire que le format est bien plus contenu. En effet, on passe d’un écran de 6,5 pouces à seulement 6,1 pouces sur le 6a. On ne peut pas encore dire que Google renoue définitivement avec les smartphones compacts, mais cela a le mérite d’offrir au grand public un appareil plus maniable et surtout léger : seulement 178 grammes. La dalle profite toujours de la technologie OLED avec un affichage Full HD+ (ici de 2 400 x 1 080 pixels). Cependant, le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz.

La batterie logée à l’intérieur du Pixel 6a est un peu moins importante que celle du Pixel 6, avec 4 410 mAh contre 4 614 mAh. Déjà que le fleuron de la marque n’était pas le plus autonome des smartphones du marché, c’est encore moins le cas avec cette nouvelle référence moins chère. Cette dernière pourra tout de même tenir toute une journée si votre utilisation est modérée, mais n’espérez pas aller jusqu’au soir si vous avez joué et/ou regardé des vidéos pendant longtemps. La charge rapide n’est que de 18 W est c’est assez lent par rapport à la concurrence, d’autant plus que le bloc d’alimentation n’est pas inclus dans la boîte. D’ailleurs, la charge sans fil n’est pas de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Pour comparer le Pixel 6a avec les autres

