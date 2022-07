Lenovo Legion 5 : ce laptop gaming (avec RTX 3070) est de retour à un très bon prix

Le PC portable Lenovo Legion 5 est une machine qui mise sur des composants performants pour faire tourner les jeux les plus récents dans de bonnes conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'il coûte presque 700 euros de moins grâce à cette offre.

Les ordinateurs portables de la gamme Legion représentent les PC gaming du constructeur Lenovo. Ils ont l’avantage d’apporter aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de très bonnes conditions grâce à une fiche technique musclée. Le modèle 15ACH6H ne déroge pas à cette règle et est même proposé avec un prix réduit de près de 700 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Legion 5

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 165 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3070 + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de mémoire vive

Un latop gaming puissant et réactif

La machine de Lenovo marque véritablement des points grâce à sa fiche technique. Le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est propulsé un processeur AMD Ryzen 5 5600H six coeurs cadencé à 3,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en mode Boost) pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Ce laptop répond surtout aux besoins des joueurs les plus exigeants en intégrant une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et 16 Go de mémoire vive.

Avec une telle configuration, le laptop pourra faire tourner des jeux AAA sans problème, y compris avec un niveau de graphismes élevé. On apprécie surtout que l’écran améliore la fluidité dans les jeux grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition FHD, doté d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux et certifié Dolby Vision. Un SSD de 512 Go complète l’affiche et assurera plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits par rapport à un disque dur classique.

Une conception robuste, pour vous accompagner partout

Si la fiche technique est déjà convaincante, ce n’est pas le seul avantage du Legion 5. Le design est robuste, épuré et passe-partout avec un boîtier noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2,4 kg. On retrouve une connectique plutôt complète (1 port USB Type-C, 3 ports USB 3.2, 1 port HDMI et 1 port jack 3,5 mm), sans oublier la connectivité Bluetooth et Wi-Fi 6.

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7 heures d’utilisation, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Sachez enfin que ce laptop tourne sous Windows 11.

