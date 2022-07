Cdiscount propose un super prix pour ce TV QLED de 55 pouces (HDMI 2.1)

Hisense prouve encore aujourd'hui qu'il est possible de trouver des téléviseurs de 55 pouces sans pour autant exploser son budget. Le modèle 55E76GQ propose presque tout ce que vous pouvez attendre d'un TV en 2022 pour seulement 399,99 euros.

Véritable géant en Chine, mais un peu moins connu en France, le constructeur Hisense a su s’exporter en Europe avec l’avantage de proposer des téléviseurs QLED abordable, sans pour autant négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 55E76GQ, un modèle à bas prix apportant presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu, surtout aujourd’hui grâce à un prix encore jamais vu.

Ce qu’il faut retenir de ce TV QLED

Une dalle QLED de 55 pouces

Une définition 4K avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La compatibilité avec le mode ALLM + VRR via HDMI 2.1

Au lieu de 600 euros en tarif habituel, la TV QLED Hisense 55E76GQ de 55 pouces est désormais disponible à 399,99 euros sur Cdiscount.

Une TV QLED abordable pensée pour le divertissement

Tout comme TCL, Hisense a su inonder le marché européen avec de nombreuses références TV de qualité tout en ayant des tarifs bien plus abordables que la concurrence. Cette fois-ci il est question du modèle 55E76GQ, une TV disposant d’une dalle de 55 pouces très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion. Il s’agit d’ailleurs d’une dalle QLED offrant une qualité d’images aux couleurs vives avec un contraste plus profond que les simples LED même si on est naturellement loin de ce que peut proposer l’OLED.

Grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, on retrouve une compatibilité Dolby Atmos pour offrir un son immersif dans toute votre pièce, afin de recréer une expérience audio de cinéma 3D.

L’apport du HDMI 2.1, mais avec un gros compromis

Si vous possédez une console next-gen comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure réactivité grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour lutter contre les déchirures d’écran, ainsi que l’eARC pour un retour audio haute définition sur un système son externe. Il faut cependant savoir que la dalle est limitée à du 50 Hz et donc ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Hisense ne propose pas d’Android TV comme c’est le cas chez Sony ou TCL, son modèle tourne sous le système d’exploitation maison de la marque chinoise : Vidaa U. Une interface simple et intuitive qui donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles sur cette plateforme. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal virtuel Alexa.

