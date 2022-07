L’Oppo Find X5 a tout d’un smartphone premium de 2022, sauf le prix

S'il n'est pas aussi premium que le modèle Pro de la gamme, l'Oppo Find X5 a pourtant tout d'un smartphone haut de gamme. Il fait quelques concessions pour afficher un prix plus avantageux, d'autant plus qu'aujourd'hui on le trouve à 799 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger.

Oppo a lancé trois nouveaux smartphones en 2022. Parmi eux, on retrouve le Find X5, qui se situe donc pile poil entre le modèle Lite et Pro. On pourrait donc croire par son positionnement dans la gamme du constructeur chinois qu’il s’agit d’un simple téléphone milieu de gamme, mais que nenni. En effet, sa fiche technique ne fait presque aucun compromis. Et bonne nouvelle aujourd’hui, puisque son prix est actuellement en baisse de 200 euros.

Les atouts de l’Oppo Find X5

Un écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Un appareil photo excellent (merci Hasselblad)

La charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu de 999 euros à son lancement, l’Oppo Find X5 avec 256 Go de stockage est disponible en promotion à 899 euros sur le site d’Ubaldi, mais, grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 août 2022, vous pouvez aujourd’hui obtenir ce smartphone quasi premium à seulement 799 euros.

Du premium sans payer le prix fort

L’Oppo Find X5 n’est pas le smartphone le plus premium de la marque actuellement, mais ce n’est pas non plus un smartphone milieu de gamme. Pour preuve, il embarque un écran AMOLED d’une diagonale de 6,55 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une excellente fluidité d’affichage. Outre ça, le design du smartphone fait clairement premium avec la dalle incurvée sur deux côtés ou encore son dos au revêtement satiné.

Ensuite, c’est dommage qu’il n’intègre pas le dernier processeur de Qualcomm, mais la puissance du téléphone d’Oppo est déjà très élevée grâce au Snapdragon 888 et aux 8 Go de RAM. Il s’agit tout simplement de la configuration qui a équipé la majorité des smartphones haut de gamme de l’année 2021 et elle permet encore aujourd’hui de répondre à tous les usages sans ralentissements, même dans les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. Il tourne sous Android 12 avec l’interface ColorOS 12.1.

La batterie d’une capacité de 4 800 mAh est amplement suffisante pour tenir la journée loin d’une prise. Mais on apprécie surtout la charge rapide de 80 W permettant de récupérer 80 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil jusqu’à 30 W est également de la partie.

C’est aussi un très bon photophone !

Après avoir équipé les derniers smartphones haut de gamme de chez OnePlus, Hasselblad apporte maintenant son savoir-faire aux téléphones de chez Oppo, logique vu que les deux constructeurs font partie de la même maison mère. Sur le Find X5, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels.

Résultat, les clichés capturés profitent d’un rendu tout bonnement magnifique, que ce soit en mode grand-angle, zoom x2, portrait et même de nuit. Tout n’est pas sans défaut et on peut regretter l’absence d’un zoom x3, x5 et x10, mais c’est tout de même un très bon photophone pour cette gamme de prix. En ce qui concerne les selfies, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X5.

