Xiaomi 14 : la version 512 Go de ce smartphone premium baisse de plus de 400 €

Si vous ne pouvez pas faire l’investissement d’un smartphone haut de gamme Ă 1 000 euros, cette offre pourrait bien vous plaire. Le Xiaomi 14 revient Ă 696 euros contre 1 099 euros habituellement.

Xiaomi 14 // Source : Frandroid / Chloé Pertuis

Davantage rĂ©putĂ© pour ses smartphones entrĂ©e et milieu de gamme, Xiaomi propose aussi des appareils premium. Le Xiaomi 14 en fait partie : avec son design soignĂ©, il offre d’excellentes performances, un Ă©cran très lumineux et agrĂ©able Ă utiliser, une interface Android complète et une bonne partition photo. Il ne prĂ©sente aucun dĂ©faut majeur et devient bien plus abordable aujourd’hui grâce Ă cette remise de plus de 400 euros.

Les atouts du Xiaomi 14

Un design sobre et compact avec un Ă©cran lumineux

D’excellentes performances avec le Snapdragon 8 Gen 3

Une bonne autonomie et une charge très rapide

Au lieu de 1 099 euros Ă son lancement au dĂ©but de l’annĂ©e, le Xiaomi 14 se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 696 euros sur le site d’Ubaldi

Un smartphone réussi et endurant

Le Xiaomi 14 change des grands tĂ©lĂ©phones que l’on a l’habitude de voir depuis quelques annĂ©es, et reste relativement compact en main et facile Ă manipuler grâce Ă ses tranches plates et ses 193 g. Les finitions sont soignĂ©es et donnent une impression de soliditĂ© et de qualitĂ©. On aime Ă©galement la sobriĂ©tĂ© du tĂ©lĂ©phone, avec du verre, de l’aluminium et la prĂ©sence de la certification IP68. Sa dalle Oled Full HD+ dispose d’un taux de rafraĂ®chissement variable allant de 1 Ă 120 Hz. Pour amĂ©liorer l’expĂ©rience, nous vous conseillons de paramĂ©trer l’écran en mode Vif, afin d’avoir une meilleure luminositĂ© ainsi que des couleurs un peu plus naturelles.

Pour tenir la cadence, le Xiaomi 14 possède une batterie de 4 610 mAh. En utilisation normale, il est capable de tenir facilement une journĂ©e complète, et mĂŞme deux journĂ©es consĂ©cutives sans avoir besoin d’être rechargĂ©. Une fois qu’il tombe en rade, vous pouvez compter sur sa charge très rapide Ă 90 W qui permet de passer de 10 Ă 100 % en 37 minutes. Un très bon score, d’autant plus qu’il est aussi compatible avec la charge sans-fil Ă 50 W, oĂą il faudra 46 minutes pour atteindre les 100 %.

D’excellentes performances, mĂŞme en photo

En termes de puissance, le Xiaomi 14 utilise la puce Snapdragon 8 Gen 3. RĂ©sultat : tout est très fluide, les animations s’enchaĂ®nent sans aucune latence, tout s’exĂ©cute rapidement. C’est vraiment un plaisir d’utiliser un appareil aussi performant. Le smartphone ne chauffe pas excessivement, un plus pour les utilisateurs qui utilisent leur smartphone de manière intensive. CĂ´tĂ© logiciel, cet appareil fonctionne Ă prĂ©sent sous HyperOS avec Android 14, la nouvelle interface de Xiaomi, qui offre une expĂ©rience utilisateur fluide. Avec 4 ans de mises Ă jour Android garanties, c’est un bon point pour la durabilitĂ© du tĂ©lĂ©phone.

Enfin, cĂ´tĂ© photo, on dĂ©couvre un triple module photo imposant, avec un capteur principal de 50 mĂ©gapixels, un ultra-grand-angle et une camĂ©ra tĂ©lĂ©objectif, toutes deux de 50 mĂ©gapixels, cette dernière bĂ©nĂ©ficiant d’un zoom optique de x3,2 et de l’OIS. Dans l’ensemble, il offre une expĂ©rience photographique rĂ©ussie, avec des images chaleureuses qui raviront les amateurs de photographie. Cependant, le mode portrait manque de finesse dans le dĂ©tourage. De plus, l’ultra grand-angle est un peu en retrait par rapport aux autres camĂ©ras. On aurait Ă©galement aimĂ© un peu plus de fonctions d’IA.

