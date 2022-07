La nouvelle enceinte connectée de Xiaomi avec Google Assistant est déjà en promotion

Si vous n’avez pas encore d’enceinte connectée chez vous, et que vous recherchez modèle peu coûteux et efficace, la Xiaomi Smart Speaker IR Control est idéale surtout maintenant qu’elle passe de 49,99 euros à 39,99 euros.

Après une première enceinte connectée réussie, Xiaomi revient avec un nouveau modèle : Smart Speaker IR Control. Une enceinte au look minimaliste, qui intègre des LED pour afficher l’heure, mais aussi Google Assistant. Pour se démarquer de la concurrence, Xiaomi propose des fonctionnalités intéressantes comme un émetteur infrarouge qui va permettre de rendre certains appareils classiques « intelligents ». Si elle ne dépasse pas les 50 euros, aujourd’hui elle profite déjà d’une baisse de prix de 10 euros.

Les atouts de la Xiaomi Smart Speaker IR Control

Une enceinte sobre et compacte

Avec Google Assistant intégré

Un capteur infrarouge pour piloter des objets non connectés

La fonction multiroom

Affichée à 49,99 euros sur le site du constructeur, l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Cdiscount.

Une enceinte discrète qui fait office de réveil

La Xiaomi Smart Speaker IR Control est une enceinte connectée au look minimaliste, qui mise sur un revêtement métallique noir et un format compact. Elle est élégante et trouvera parfaitement sa place dans un salon ou dans une chambre à coucher. Dans ce dernier cas, il est bon à savoir que l’enceinte de Xiaomi possède des LED pour afficher l’heure. Cela permet donc de la transformer en radio-réveil connecté. Et pour parfaire le tout, il est possible d’ajuster la luminosité de l’écran afin de ne pas être dérangé dans un environnement sombre.

L’enceinte intègre un bouton situé en haut, avec lequel vous allez pouvoir interagir pour changer de piste musicale, mettre pause ou encore coupé le micro. Côté audio, ce n’est pas la puissante des enceintes, mais avec un haut-parleur de 1,5 pouce orienté, la Smart Speaker IR Control est capable de projeter du son à 360 degrés. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes ou de faire du multiroom en connectant plusieurs enceintes ensemble.

Mais aussi de centre de contrôle

La véritable nouveauté de cette enceinte équipée de Google Assistant, est sa capacité à piloter un téléviseur ou d’autres appareils grâce à son émetteur infrarouge. De ce fait, vous allez pouvoir rendre intelligents certains appareils comme un ventilateur ou un projecteur grâce à l’enceinte.

La Smart Speaker IR Control est par ailleurs dotée d’un microphone grâce auquel vous pourrez effectuer toutes sortes de requêtes vocales. Car oui, l’enceinte s’accompagne de Google Assistant, intégré nativement. Vous pouvez alors poser des questions, contrôler vos nombreux objets connectés ou mettre de la musique via différentes plateformes de streaming, comme Deezer, YouTube Music ou encore Spotify. Grâce à sa compatibilité Bluetooth, il est même possible de connecter son smartphone/tablette pour utiliser d’autres services. Il est même possible de passer des appels mains libres en utilisant le service Google Duo.

